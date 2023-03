Maghreb Observateur/Vues d’Afrique 39 nième édition (Sipromad): Un nouveau fier partenaire de marque et de fière notoriété de Vues d’Afrique: SIPROMAD

Par : Abdelwahab Benzakour

Maghreb Observateur Casablanca, le Mercredi, 23 Mars 2023.

Ce Matin lors d’un entretien téléphonique avec Mr Richard Vissandjee (RV) Directeur des alliances stratégiques chez Vues d’Afrique (VA). Il m’a annoncé en toute fierté que dorénavant Sipromad un consortium Sud Africain de renommée internationale sera partenaire du 39 nième Festival (VA).

Mr Vissandjee m’a confié que ce nouveau partenariat (Sipromad) avec (VA), n’est sans aucun doute que le début d’une relation qu’ il espère longue et productive pour les deux parties. Il poursuit et il confirme que cette relation est vouée a un succès inconditionnel, vue que les deux entités ont un but commun : celui de rehausser la valeur de l’Afrique, reconnaitre ses talents et les valoriser sur la scène mondiale.

Sipromad voit très loin.. Osez voir grand

Immobilier, énergies vertes, agrobusiness, aviation privée, numérique… Le conglomérat malgache Sipromad se développe tous azimuts. Avec un coup d’éclat, le rachat en août 2018 de Thomson Broadcast, en redressement judiciaire. La société francilienne de 65 salariés renforcera le pôle technologique développé depuis une dizaine d’années par le PDG du groupe, Ylias Akbaraly, 64 ans.

Spécialisée dans les équipements et logiciels de transmission audiovisuelle, Thomson Broadcast opère désormais sous l’enseigne Phenixia. Elle va soutenir le déploiement panafricain dans cette activité de Sipromad, qui avait jusqu’ici comme principal actif BMS, sa filiale à 100 % basée à Maurice.

Il a depuis diversifié le groupe à grande échelle, jusque dans la banque, en association avec Orange Money ou le marocain BCP, avant d’imprimer sa marque sur Antananarivo en construisant le plus haut building du pays, La Tour, haut de 100 mètres.

