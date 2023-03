Abdrahim KHOUIBABA/Maghreb Observateur: Abderahim le fou, Abderahim le sage. Un retour imminent

Pour certains, c’est le bourreau, pour d’autres, c’est la victime. Pour certains, c’est l’intellectuel, pour d’autres, c’est l’ignare. Pour certains, c’est le vrai journaliste, pour d’autres, c’est l’intrus de la maison. Pour certains, c’est l’ingrat, pour d’autres, c’est le reconnaissant. Pour certains, c’est le grand ami, pour d’autres, c’est le pire des ennemis. Pour certains, c’est le lâche, pour d’autres, c’est le courageux. Pour certains, c’est le fou, pour d’autres, c’est le sage.

khouibaba

Pour ceux qui le connaissent bien et l’estime à sa juste valeur, il pourrait être un peu de tout ça.

Tout dépend des circonstances, de l’état d’âme études uns et des autres, donc tout compte fait, il est

comme tout le monde. C’est un homme tout court, mais un homme qui agit par des sentiments et non pas par intérêt; un homme qui change et qui évolue en fonction des autres de son milieu et de lui-même. S’il change d’avis, c’est que les autres et nous autres changeons d’avis aussi. On est parfois bon et parfois mauvais, mais il ne fait que nous décrire dans nos deux situations. Mais il comprend sûrement aussi que nous nous fâchons quand il nous critique et que nous sommes contents quand il fait notre éloge. Tout simplement, parce qu’on fait encore l’apprentissage de la démocratie. Mais une chose est sûre, c’est que c’est le seul miroir actuel qui reflète nos images bonnes et mauvaises au sein de notre communauté. Parfois telle qu’elle et parfois un peu retouchée, mais qu’est ce que vous voulez, personne n’est parfait!!!



Mais si on veut que ce miroir reflète uniquement et toujours une bonne image de nous, alors essayons de mettre en évidence ce qui a de bon en nous et mettre de côté le négatif. Si nous mettions en valeur que ce qui est bon en nous-mêmes, à savoir la solidarité, l’hospitalité, la responsabilité, la courtoisie, la

modestie, le respect d’autrui, la tolérance et l’intégrité, croyez moï que Maghreb Observateur vous citera en bien sur ses colonnes et c’est Khouibaba ou plutôt Abderahim le sage qui signera.