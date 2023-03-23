فاتح شهر رمضان المعظم هو يـوم غـد الخميس (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)

الرباط 22 مارس 2023 /ومع/ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان المعظم بالمملكة لعام 1444 هـ سيكون يوم غد الخميس.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة حول مراقبة هلال شهر رمضان المعظم لعام 1444 هـ:

“تنهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1444 هـ، بعد مغـرب يــوم الأربعاء 29 شعبان 1444 هـ موافق 22 مارس 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فـإن فاتح شهر رمضان المعظم هو يـوم غـد الخميس 23 مارس 2023 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والديـن صاحب الجلالة الملـك محمـد السـادس نصره الله باليمـن والخير والبشر والبركـات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائـر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنـه سميـع مجيـب”.