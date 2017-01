La province de Québec possède un Programme d’immigrants investisseurs qui attire les personnes fortunées et leurs familles et qui relève du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion....

Pour mieux diffamer on se cache derrière les pseudos .Une formule très connue chez les lâches et traîtres Snoussi pseudo d’un groupe représentant quelque personnes dans différents continents , un chantage pro exclusion pour un...

En collaboration avec le ministère chargé des Marocains résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration, du ministère de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire et du Conseil Consultatif des Marocains à l’Étranger,...