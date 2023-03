Maghreb Observateur/Vues d’Afrique (Smith Vigeant Architectes Inc). Fier partenaire du 39 nième festival de Vues d’Afrique

Par: Abdelwahab Benzakour

Maghreb Observateur, Casablanca, le 23 Mars 2023. Décidément Monsieur Richard Vissandjee (RV) directeur des alliances stratégiques chez Vues d’Afrique (VA) , ne finira jamis de nous surprendre, je n’avais pas encore terminé de rédiger l’article https://maghreb-observateur.com/?p=18441 concernant la venue d’un nouveau partenaire prestigieux pour la 39 nième édition de (VA). Le voila qu’il m’appelle afin de m’informer avec beaucoup de fébrilité de l’arrivée d’un autre partenaire aussi prestigieux. Il s’agit de la prestigieuse firme Québécoise : Smith Vigeant Architectes Inc.

Mr Vissandjee, aussi connu sous le nom de ( Gourou du Design ), de part toutes ses réalisions dans ce domaine, m’a confié qu’il a eu beaucoup de plaisir a négocier ce partenariat pour (VA), Vue que ses interlocuteurs partagent la même passion que lui pour le Design.

Smith Vigeant Architectes Inc.

Centre de découverte et de services (510m²) pour le parc national Sépaq des Îles-de-Bouchervill

Établie au Québec depuis 1992, SVA s’emploie à définir une pratique architecturale élargissant les limites traditionnelles d’intervention. Son approche de conception innovante et durable permet de développer des concepts forts et originaux répondant aux défis de chaque projet. L’expertise pluridisciplinaire de la firme, composée d’architectes, de professionnels agréés LEED, de designers et de technologues, s’étend à un large champ d’interventions couvrant les secteurs résidentiels, institutionnels, corporatifs, le design urbain, les territoires nordiques et les parcs nationaux. Pionniers de l’architecture durable au Québec, la firme développe son expertise en matière de construction en bois et exporte activement ses services à l’étranger.

Distinctions récentes

2019

Prix d’excellence en architecture, Ordre des Architectes du Québec, Bâtiments institutionnels publics – Centre de découverte et de services du Parc national des Îles-de-Boucherville – Boucherville, Canada

Prix d’excellence Cecobois, Centre d’expertise sur la construction en bois, Lauréat, catégorie Développement durable – Centre de découverte et de services du Parc national des Îles-de-Boucherville – Boucherville, Canada

Prix d’excellence Cecobois, Centre d’expertise sur la construction en bois, Lauréat, catégorie Bâtiment institutionnel de moins de 1000 m² – Centre de découverte et de services du Parc national des Îles-de-Boucherville – Boucherville, Canada

2018