Choix ou destin ? Par :Aicha Slaoui

Demain est un simple jour de plus

Il n’est plutôt qu’un jour de moins

Qui t’avance vers un lendemain

Si la vie dans ce monde te retient…

Pourquoi angoisse te rejoint

Pour squatter ton être enfantin

Et ronger ta quiétude et ton instinct

Gare à toi l’être humain !!!

Qu’attends-tu de tes jours prochains ?

Qu’aspires-tu du futur incertain ?

Erreur est de planifier ton lendemain

Car destin trace ton chemin

Et distingue le mal du bien

Erreur est de croire qu’il en est un

Car le choix final te revient

Mais le mal se déguise en bien

Et le bien reste fidèle dans son coin

La raison te tend la main

Elle t’invite à faire le choix certain

Éprouvant certes mais récompensant à la fin

Et le cœur appuie sur le frein

Et fonce vers le mal coquin

Apportant amour et chagrin

Une grande épreuve, plusieurs à la fin

Chaque acte en est un

Qui te guide vers un chemin distinct !

Aïcha Slaoui