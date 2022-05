La caméra de la station spatiale capture un phénomène sauvage qui inquiète les experts

La Station spatiale internationale est le dernier endroit où vous voudriez que quelque chose vous surprenne. De l’épuisement des niveaux d’oxygène au placement des leviers, et des boutons, tout à l’intérieur du navire est conçu pour la prévisibilité.

À l’ extérieur , cependant, c’est une tout autre histoire. Ainsi, lorsqu’une caméra de la station spatiale a accidentellement capturé une anomalie inhabituelle sur Terre, cela a surpris tous les astronautes à bord alors qu’ils se précipitaient pour voir ce qui se passait.

Un spectacle étrange

Lorsque l’image du phénomène a été capturée, elle a immédiatement envoyé toute la station spatiale à la recherche de ses propres caméras. Alors que l’équipage à bord avait vu de nombreux sites spectaculaires depuis leur place en orbite, la scène devant eux était une scène qu’ils ne pouvaient tout simplement pas quitter des yeux par pure confusion.

Au début, cependant, l’équipage pouvait à peine distinguer ce qu’ils voyaient réellement. Grâce à une épaisse couverture nuageuse, les milliers de kilomètres en dessous ont été obscurcis – à l’exception d’un petit panache de fumée dérivant haut dans l’atmosphère.

Détour pittoresque

Sans moyen de disperser les nuages, l’équipage n’a eu d’autre choix que de rester assis en attendant que la station effectue une autre orbite autour de la Terre. Heureusement, les vues à couper le souffle ne manquaient pas alors qu’ils dérivaient en apesanteur dans l’espace.

Sur cette photo, le bord lointain de la galaxie de la Voie lactée sert de toile de fond à notre humble maison. Juste en dessous, le désert du Sahara teinte l’atmosphère terrestre d’un orange poussiéreux alors que les rayons du soleil se reflètent sur des millions de kilomètres carrés de sable.

Bonjour, Lune

Alors que l’ISS poursuivait son orbite autour de la planète, la Lune a montré son visage familier. La station spatiale faisant le tour de la Terre toutes les 90 minutes, les astronautes sont accueillis par le corps blanc scintillant de la Lune au total 16 fois par jour.

Et vers les pôles nord et sud de la Terre, l’ISS a été aux premières loges pour assister à l’un des phénomènes les plus époustouflants de la planète : les aurores. Voir ces lumières depuis la Terre est sans aucun doute captivant, mais les voir depuis l’espace est vraiment quelque chose de magique à voir.

Des gens partout

Mais tout aussi impressionnant est le spectacle de lumière que vous obtenez des merveilles créées par l’homme, comme cette partie particulière du monde très éclairée. Vous pouvez voir à quel point un pays est peuplé par le nombre de lumières que vous voyez la nuit, éclairant une planète autrement très sombre.

Il est étonnant de voir à quel point l’humanité persiste à exploiter l’énergie et à la faire fonctionner pour elle. Les astronautes rapportent avoir vu à quel point la terre peut être belle la nuit pour être une expérience religieuse, littéralement d’un autre monde.

Façonner notre monde

Les astronautes ont également pu voir l’impact direct des humains sur l’environnement. Cette ferme piscicole artificielle située le long des côtes du nord de la Chine est si massive que vous pouvez la voir depuis l’espace ! Et cela n’illustre qu’une des nombreuses façons dont nous avons façonné le monde naturel qui nous entoure.

En zoomant de plus près, il était étonnant de voir certaines des merveilles naturelles les plus reconnaissables du monde depuis un point de vue complètement différent. L’Himalaya peut ressembler à une imposante collection de sommets montagneux depuis le sol, mais d’en haut, les rivières et les ruisseaux traversant la neige ont fait ressembler la chaîne à une série complexe de racines d’arbres.

Pittoresque

De même, d’en haut, les vastes déserts d’Iran ressemblaient plus à un tableau de Van Gogh qu’à une friche baignée de soleil. Sans arbres ni terre pour couvrir la vaste étendue de terrain, les couches de pierre multicolores étaient étonnamment claires, même depuis l’espace.

Même la Grande Barrière de Corail – déjà l’une des plus grandes merveilles naturelles du monde – a pris un nouveau look extraordinaire lorsqu’elle est vue depuis l’orbite terrestre. Pourtant, si ces images étaient indéniablement belles, l’équipage a également réussi à en prendre une poignée un peu plus troublante…

Force effrayante de la nature

Depuis l’espace, l’ampleur des catastrophes naturelles est devenue beaucoup plus apparente, et les photos de ces phénomènes étaient saisissantes. Cette image saisissante montrait un ouragan se formant au-dessus de l’Atlantique avant de se diriger vers la côte est des États-Unis.

Ici, les inondations du fleuve Mékong en Thaïlande causées par de fortes pluies de mousson étaient visibles. Alors que l’équipage s’émerveillait devant tous les sites incroyables qui s’offraient à eux, ils ont soudainement réalisé qu’ils étaient sur le point de faire une orbite complète. L’étrange panache était presque en vue.

Y voir plus clair

Et comme ils l’avaient espéré, la couverture nuageuse avait également complètement disparu. Avec un regard clair sur le phénomène ci-dessous, les astronautes ont été totalement époustouflés par ce qu’ils ont vu devant eux – un spectacle si épique, si étonnant à voir que seuls ceux qui ont la chance d’être envoyés dans l’espace peuvent apprécier.

C’était un volcan en éruption ! L’explosion spectaculaire avait créé un énorme nuage de feu et de gaz, dispersant des cendres et des débris à des milliers de kilomètres dans toutes les directions. Mais quel volcan était responsable de ce spectacle incroyable ? Et les habitants environnants étaient-ils en danger ?

Source : Soo healtly.com