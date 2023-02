Retourner au Maroc ou rester en Espagne ? le dilemme de Hasna

Ecrit par : A.P

Photo de Hasna Laadimat – Nueve Cuatrouno

Hasna Laadimat a immigré avec sa famille en Espagne dans les années 2000. Après toutes ces années passées dans la péninsule, la Marocaine n’écarte pas la possibilité de retourner un jour au Maroc.

La famille d’Hasna Laadimat est l’une des premières d’origine marocaine à arriver à Calahorra (La Rioja) en Espagne au début des années 2000. « Certaines femmes et hommes étaient venus avant, mais je pense que nous étions les premières filles », raconte Hasna, derrière le comptoir de son magasin. « Je me rappelle avec quelle affection nous avons été traités à l’école à San Andrés, des professeurs aux camarades de classe », ajoute-t-elle.

La Marocaine note une évolution de l’immigration au cours de ces dernières années. « Aujourd’hui, des gens ayant une situation plus ou moins stable au Maroc, immigrent à la recherche d’une vie meilleure et pour prendre soin de leurs familles ; quand nous sommes arrivés, nous n’avions même pas de maison au Maroc dans ma famille », raconte-t-elle, précisant que la situation est bien différente de nos jours et que « le niveau de vie au Maroc n’est plus le même ».

Hasna a passé un mois au Maroc cet été. « Le problème quand tu es immigré, c’est que tu n’es de nulle part, ils ne comprennent pas ta façon d’agir là-bas et tu ne comprends pas non plus la leur, et ici tu es toujours un étranger, quelle que soit la façon dont on te traite », explique-t-elle. Et d’ajouter : « Je me mettais toujours en colère quand ma mère me disait qu’un jour, nous retournerions au Maroc, mais maintenant je n’exclus pas cette possibilité ».