Le Petit Moi : Par Abdelwahab Benzakour

Sur la terre de ma maison.

Comme au ciel de ma raison.

Se dessine l’heure de la lumière.

Où se dessine mon cœur d’hier.

J’y retrouve la voie … ma voie !!!

S’ouvre et se déploie de joie.

Sur la terre de mes saisons.

Comme au ciel de mes passions.

Sur la terre de mon bercail.

Comme au ciel de mes retrouvailles.

Une lueur invisible.

Me traverse l’esprit.

Je suis l’enfant chéri.

De la matrice bénéfique de l’univers

Un songe à découvrir m’attend.

Un rare sourire des plus patient.

Son plus cher désir m’entendre.

Un bonheur prospère me sert.

Au delà de mon invocation.

Un signe de l’heure se révèle.

Dés lors …mes passions…

Dignes du bonheur s’émerveillent se réveillent.

Sur la terre de mon bercail.

Comme au ciel de mes retrouvailles.

Une lueur invisible.

Me traverse l’esprit.

Lueur invisible d’espoir tu me nourris.

Amour possible…force paisible… Zen.

L’ombre est juste absence de lumière.

Avec joie, je retrouve mon « moi même ».

Avec qui je pense et panse mon moi même.

Qu’il advienne quoiqu’il n’advienne certes.

J’y suis…j’y acquiers et m’enduis…

Protecteur comme un humble père

Maternel comme l’inconditionnelle mère

Je suis l’enfant chéri

De la matrice bénéfique de l’univers

Sur la terre de mes créations.

Comme au ciel de mes inspirations.

S’enfilent son, mélodie et lumière.

Gardiens des mes idéaux (éclairages) et de mes rêves.

Sur la terre de ma nation.

Comme au ciel de ma mission…

S’éveillent de bonnes actions…

Servies avec passion et bonne raison.

Une sublime découverte, des talents insoupçonnés.

S’ouvrent à ma nouvelle vie.

Dans la société de mes affinités.

La solidarité rime avec prospérité.

Inchalha ces mots sont meilleurs que tes maux..