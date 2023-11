Gaza/Genocide : M. le Président Joe Biden, Mmes et MM. les dirigeants internationaux.

Plus de 2 millions de personnes vivent à Gaza, et près de la moitié sont des enfants. Le blocus les prive presque complètement d’eau potable, de nourriture et de carburant. C’est une violation du droit international. Les hôpitaux doivent opérer les civils blessés sans anesthésie: imaginez les hurlements des enfants blessés, privés d’antidouleurs.



Ce n’est pas une frappe ciblée sur le Hamas. C’est une punition collective contre tout un peuple.



Les Israéliens sont aussi en danger. Après les atrocités commises par le Hamas, le Premier ministre d’extrême droite Benyamin Netanyahu – le Trump du Proche-Orient – les enferme dans une guerre qui pourrait durer des années et coûter des milliers de vies. Soutenir les citoyens israéliens, cela ne signifie pas soutenir M. Netanyahu, ni valider une guerre cruelle qui mettra en danger tout le monde.



Avec le feu vert des États-Unis et d’autres pays, les sirènes de la guerre sont plus fortes que les voix de la paix. Mais nous pouvons changer ça: exigeons que ces pays ouvrent la voie à la sécurité et à la justice pour les deux parties!



Rejoignons cet immense appel pour dire STOP à cette folie avant qu’il ne soit trop tard. Quand on laisse des innocents subir de telles atrocités, personne ne sort vainqueur. Nous pouvons tous faire notre part pour arrêter cette horreur: soyons celles et ceux qui choisissent la justice plutôt que la revanche. La vie plutôt que la mort. La paix plutôt que la guerre. Ensemble, appelons le monde à la raison.



Avec espoir et détermination,