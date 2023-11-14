بـــالغ صــحفــي وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة

تُنظم وزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة وعمالة إقليم خنيفرة، بشراكة مع كل من جامعة السلطان موالي سليمان،

واملجلس اإلقليمي لخنيفرة، واملجلس العلمي الجهوي لجهة بني مالل خنيفرة، ومؤسسة روح أجدير األطلس، املناظرة الوطنية

الثالثة حول موضوع ” املرأة باملناطقالجبلية ودورها في تثمين املوروث املادي والالمادي والتنمية املحلية”، وذلك يوم األربعاء

14 يونيو 2023 ابتداء من الساعة 9صباحا بمقر عمالة إقليم خنيفرة.

تأتي هذه املناظرة تماشيا مع التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، حول قضايا املرأة

في عالقتها بالتنمية املستدامة، حيث ما فتئ جاللته يؤكد على املكانة الهامة التي يكتسيها التراث بكل مكوناته، وكذا مع الدستور،

والنموذج التنموي، في مجال دعم ولوج النساء إلى الفرص االقتصادية، وتعزيز قدراتهن فيما يتعلق بالتكوين والتعليم،

ومضامين البرنامج الحكومي، الذي يسعى إلى تدعيم ركائز الدولة االجتماعية، إضافة إلى االلتزامات الدولية وخاصة تلك

الداعية إلى تمكين النساء والفتيات. كما تندرج في إطار تنفيذ توصيات املناظرة الوطنية األولى التي نظمتها وزارة التضامن

واإلدماج االجتماعي واألسرة، يومي 10 و11 فبراير 2023 باملكتبة الوطنية بالرباط حول “املرأة واألسرة ورهان التنمية”، وخاصة

تلك املتعلقة بالتمكين والريادة للنساء املغربيات.

وستتمحور هذه املناظرة حول الدور الكبير الذي تلعبه املرأة باملناطق الجبلية في مسلسل تحقيق التنمية املجالية، خاصة في

املجاالت ذات الصلة وذلك من خالل تثمين املوروث املادي والالمادي في التنمية املحلية. كما تهدف املناظرة إلى إلقاء الضوء

على أهمية املوروث املادي والالمادي بإقليم خنيفرة، سواء تعلق األمر باملنتوجات املحلية الطبيعية، نباتية كانت أو حيوانية،

أو تعلق بالتراث الالمادي في شكله الشفوي أو الفني أو غيرهما. وستتطرق إلى دور املرأة باملناطق الجبلية في تثمين هذا املوروث،

من خالل استثماره كرافعة لتحقيق اندماجها السوسيو-اقتصادي.

وسيعرف هذا اللقاء مجموعة من األنشطة تهمُّ مجال التنمية االجتماعية باإلقليم والذي تساهم فيه وزارة التضامن واالدماج

االجتماعي واالسرة ومكوناتها التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية، في اطار شراكات مع عمالة إقليم خنيفرة واملبادرة

الوطنية التنمية البشرية وصندوق اإليداع والتدبير واملجتمع املدني واملجالس املنتخبة وشركاء آخرين، من بين أهمها توقيع

اتفاقية شراكة تخصُّ إحداث وحدة لتثمين الصوف ودعم وتمكين النساء النساجات بكلفة مالية إجمالية قدرها 28 مليون

درهم، بعد ذلك سيتم توزيع إعانات مالية لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية االجتماعية

والتماسك االجتماعي، وكذلك تسليم سيارات لفائدة بعض الجمعيات املشرفة على الفضاءات املتعددة الوظائف للتكفل

بالنساء ضحايا العنف.

وفي الفترة املسائية ستقام زيارات ميدانية ملركز التوجيه واملساعدة لألشخاص في وضعية إعاقة من أجل افتتاح فضاء

مُخصص لتقديم خدمات “جسر”، ستليها زيارة معرض للوحات الفنية والتشكيلية للمرأة باملناطق الجبلية، وستختتم هذه

الزيارة بتقديم مشاريع اجتماعيةوسياحية بموقع بحيرة أكلمام أزكزا.

وتجدر اإلشارة إلى أن املناظرة ستعرف مشاركة مجموعة من الفاعلين واملتدخلين املهتمين بموضوع التمكين االقتصادي للمرأة

املغربية باملناطق الجبلية ودورها في تثمين املوروث املادي والالمادي في عالقة بالتنميةاملحلية