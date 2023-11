Maroc/Études Canada : Au Canada, des centaines d’étudiants étrangers victimes de fraudes et menacés d’expulsion (Enquête)

Par : Oumayma Mourtada

Mise à niveau le 13-11-2023

Oumayma Mourtada a mené une enquête pour le compte de Maghreb Observateur, concernant les fraudes en matière d’immigration, notamment pour les demandes de permis d’études au Canada. Elle a pu ainsi recueillir des témoignages de jeunes Marocains et Marocaines qui ont perdu beaucoup de temps et énormément d’argent.

Des centaines d’étudiants sont touchés par le stratagème, qui a vu des agents d’immigration délivrer de fausses lettres d’acceptation présentées dans le cadre de leur demande de permis d’études au Canada.

Immigrer dans un nouveau pays peut être un processus complexe et déroutant, et malheureusement, certaines personnes et organisations profitent de ce fait en exécutant des escroqueries à l’immigration. Ces escroqueries promettent souvent une immigration facile et rapide dans un pays comme le Canada, mais finissent par laisser les individus de leur poche et sans réelle chance d’immigrer réellement. Dans cet article, nous examinerons de plus près certaines des escroqueries courantes en matière d’immigration ciblant le Canada, avec un accent particulier sur celles qui utilisent le visa de résident temporaire (VRT) comme couverture.

Le VRT est un type de visa qui permet aux personnes de séjourner au Canada pendant une période de temps limitée, généralement à des fins touristiques ou pour rendre visite à de la famille et des amis. Bien qu’un VRT puisse être un moyen légitime d’entrer au Canada, certaines agences d’immigration frauduleuses l’utilisent comme couverture pour faire croire aux gens qu’ils peuvent l’utiliser comme moyen d’immigrer de façon permanente.

L’un des types les plus courants d’escroqueries au VRT consiste en de fausses offres d’emploi. L’escroc dira à la victime qu’elle a une offre d’emploi au Canada et qu’elle doit payer des frais pour traiter sa demande de VRT. Une fois que la victime a payé les frais, elle reçoit soit une fausse offre d’emploi, soit elle attend simplement une réponse qui ne vient jamais. Dans les deux cas, la victime a perdu son argent et n’a aucune chance réelle d’immigrer au Canada.

Un autre type d’escroquerie au VRT implique de faux programmes d’études. L’escroc dira à la victime qu’elle peut étudier au Canada et y travailler par la suite, en utilisant le VRT comme couverture. On demande généralement à la victime de payer des frais pour le programme d’études et pour la demande de VRT. Cependant, une fois que la victime arrive au Canada, elle constate que le programme d’études n’est pas réel et qu’elle n’a aucune chance réelle d’immigrer.

Certaines agences d’immigration frauduleuses utilisent également le VRT comme couverture pour les arnaques au mariage. Dans ces cas, l’escroc promettra d’arranger un mariage avec un citoyen canadien, puis utilisera le VRT pour amener la victime au Canada. Une fois au Canada, la victime est généralement abandonnée et livrée à elle-même.

Il est important de noter que toutes les agences d’immigration qui utilisent le VRT comme couverture ne sont pas des escroqueries. Cependant, il y a certains points auxquelles il faut impérativement noter lorsqu’ils traitent avec une agence d’immigration. Ceux-ci inclus:

• Frais élevés : Les agences d’immigration légitimes facturent généralement des frais raisonnables pour leurs services. Si une agence facture des frais exorbitants, cela pourrait être le signe d’une arnaque.

• Promesses de succès garanti : Aucune agence d’immigration ne peut garantir le succès d’une demande de visa. Si une agence fait de telles promesses, cela pourrait être le signe d’une arnaque.

• Manque de transparence : Les agences d’immigration légitimes seront généralement franches sur leurs processus et les frais impliqués. Si une agence est évasive ou peu claire sur ses processus, cela pourrait être le signe d’une arnaque.

• Offres non sollicitées : Les agences d’immigration légitimes ne contactent généralement pas les individus à l’improviste avec des offres d’aide à l’immigration. Si quelqu’un vous contacte de cette manière, soyez prudent et faites vos recherches avant de continuer.

Si vous avez été victime d’une escroquerie au VRT ou de tout autre type d’escroquerie à l’immigration, il est important de le signaler aux autorités compétentes. Au Canada, il s’agirait généralement du Centre antifraude du Canada. En signalant l’escroquerie, vous pourrez peut-être empêcher d’autres personnes d’être victimes du même stratagème.

En conclusion, bien que le VRT puisse être un moyen légitime d’entrer au Canada, les individus doivent se méfier des agences d’immigration qui l’utilisent comme couverture pour des escroqueries. En étant vigilant et en faisant vos recherches, vous pouvez éviter d’être victime de ces types d’escroqueries et vous assurer que votre parcours d’immigration est légitime et réussi.

Les agences d’immigration frauduleuses sont un problème croissant au Maroc, qui peut avoir des conséquences désastreuses pour les personnes qui cherchent à immigrer dans le pays. Les témoignages des victimes de ces agences peuvent aider à sensibiliser le public aux risques associés à ces pratiques frauduleuses.

Les agences d’immigration frauduleuses se présentent souvent comme des professionnels de confiance, offrant des services tels que l’aide à la préparation des demandes de visa, la représentation auprès des autorités d’immigration et l’assistance dans la recherche d’emploi et de logement. Cependant, ces agences peuvent en réalité ne pas avoir les qualifications nécessaires pour fournir ces services, ou même être entièrement fictives.

Les conséquences de travailler avec une agence d’immigration frauduleuse peuvent être graves. Les personnes peuvent perdre de l’argent en payant des frais pour des services qui ne seront jamais fournis, ou en étant victimes d’arnaque en ligne. De plus, si les demandes de visa sont mal préparées ou soumises de manière incorrecte, cela peut entraîner le rejet de la demande ou même l’interdiction d’entrée au Canada.

Voici quelques témoignages de personnes ayant été victimes d’agences d’immigration frauduleuses :

“Il y a quelques années, j’ai été contacté par une agence d’immigration qui m’a promis de m’aider à obtenir un visa de travail pour le Canada. Ils m’ont demandé de payer des frais initiaux, mais après cela, je n’ai plus jamais entendu parler d’eux. J’ai essayé de les contacter à plusieurs reprises, mais sans succès. J’ai fini par perdre tout l’argent que j’avais payé.”

“J’ai travaillé fait appel à une agence d’immigration qui m’a aidé à préparer ma demande de visa. Cependant, ils ont mal rempli certains formulaires, ce qui a entraîné le rejet de ma demande. J’ai fini par devoir payer des frais supplémentaires pour faire appel de la décision, ce qui a pris des mois et m’a coûté beaucoup d’argent.”

“J’ai été victime d’une arnaque en ligne par une agence d’immigration qui prétendait pouvoir m’aider à obtenir un visa de travail. J’ai payé des frais initiaux, mais ensuite, ils ont commencé à me demander plus d’argent pour diverses raisons. Finalement, j’ai réalisé que c’était une arnaque et j’ai perdu tout l’argent que j’avais payé.”

Il est important de faire des recherches approfondies avant de faire affaire avec une agence d’immigration au Canada. Il est recommandé de rechercher des agences accréditées par le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC), qui est l’organisme de réglementation pour les consultants en immigration au Canada. Les victimes d’agences d’immigration frauduleuses devraient signaler les activités suspectes aux autorités compétentes pour aider à prévenir d’autres fraudes à l’avenir.

, Youssef qui a posé le pied au Canada en tant qu’étudiant international en 2018, ne savait pas que la lettre d’admission remise par son agent d’immigration était un faux, d’après les informations du média Press Progress. Ayant choisi de poursuivre une formation en pharmacie, il s’est retrouvé contraint d’étudier dans un autre établissement que celui initialement prévu, mais il a perdu le montant des frais de scolarité qu’il avait acquitté auprès d’un agent.

Il a été confronté à un autre revers l’année passée lorsque l’Agence canadienne des services frontaliers lui a fait parvenir une lettre l’informant de son inadmissibilité à rester au pays

.

Ces étudiants, dont certains ont passé plus de cinq ans au Canada, ont vu leurs espoirs d’intégration se briser face à des ordonnances d’expulsion et à la perspective d’être déclarés inadmissibles à la résidence permanente. Cette inadmissibilité, une fois prononcée, est presque impossible à contester sans un processus judiciaire fédéral long et coûteux

La réaction des étudiants s’est traduite par des protestations continuelles devant les bureaux de l’Agence des services frontaliers à Mississauga, soulignant les failles du système d’immigration canadien. La lutte pour la justice est décrite comme une épreuve mentale et financière par Sally, qui exprime également sa frustration face aux promesses non tenues des politiciens. Il souligne que le problème persiste, avec de nouveaux étudiants tombant encore victimes de ces “agents fantômes”

.

En réponse, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) affirme avoir mis en place des mesures pour détecter la fraude et dissuader de futures tromperies. L’IRCC a également indiqué qu’il est en train de revoir le Programme des étudiants internationaux pour renforcer l’intégrité du programme et améliorer la protection des étudiants contre le recrutement non éthique et les acteurs non authentiques 1.

Dans un article du Devoir, le ministre de l’Immigration Marc Miller a indiqué que le programme d’éducation internationale a créé un environnement rempli d’incitations nuisibles qui profitent financièrement à certaines institutions éducatives. Le Globe and Mail relève que M. Miller a mentionné que des fermetures d’établissements sont envisageables.

Suite à une investigation de son ministère sur des dizaines de dossiers de lettres d’admission frauduleuses, Miller a précisé que dès le 1er décembre, il sera obligatoire pour les collèges et universités de vérifier chaque lettre d’acceptation avec le ministère. Ce dernier procédera alors à l’émission des permis d’études nécessaires.

Ces initiatives visent à établir un cadre spécifique pour des institutions qui fournissent un niveau supérieur de services et de soutien aux étudiants internationaux

