برنامج جسر مع ابراهيم  الحلقة 2  مع الأستاذة صفية أكطاي السباعي

سعيد جدا بلقائكم المتجدد في برنامج “جسرمع ابراهيم” على موقع مغرب أوبسرفاتور.

برنامج “جسر مع ابراهيم” يستضيف مرة كل 15 يوما اسما مغربيا من أرض الوطن ومن مغاربة العالم، ليسلط عليه بعض الضوء في عصر العتمة المقصودة، ويهدف اللقاء/البرنامج التعريف بالأدباء والباحثين المغاربة في أرض الوطن وخارجه. ونستضيف اليوم الأستاذة القديرة صفية أكطاي السباعي الشرقاوي وهي أحد الوجوه الحاضرة بقوة على مستوى التنشيط الثقافي في مدينة الدار البيضاء، ويعتبر بيتها محجا لكل المثقفين، تستقبلك بكل حفاوة وتفتح لك قلبها قبل بيتها شريطة أن تكون من حملة القلم وحملة الحلم

بطاقة تعريفية

مغرب أوبسرفاتور: أستاذة صفية أكطاي، هل من الممكن أن تعطي لقراء جريدتنا نبذة تعريفية عنك؟

صفية أكطاي: بداية شكرا لكم على هذه الالتفاتة العلمية الأدبية في زمن ركود مهول في مجال الثقافة منذ اندلاع وباء كورونا فيروس، ربما اعجب البعض فقصروا في مجال دعم الثقافة التي من شانها ان تزدهر اكثر في سنوات مثل هذه..

لاسم الكامل: صفية اكطاي السباعي الشرقاويl:

قاصة وناقدة وكاتبة مقالات، نشرت بصحف وطنية : المحرر، الاتحاد الاشتراكي، والبيان.

مفتشة ممتازة بالتعليم الثانوي

أستاذة لمادة البلاغة بكلية الآداب والعلوم الانسانية عين الشق

باحثة جامعية ومحققة، ومنه مخطوط الخرائطي…

مديرة الأنشطة الثقافية الموازية لمعرض الكتاب المستعمل خلال سنتين 2017 و2018

معدة برنامج اذاعي ثقافي لمدة سنتين

حظيت بوسام ملكي

بطاقة علمية

مغرب أوبسرفاتور: من خلال هذه النبذة الموجزة لسيرتك الشخصية، نستنتج أنك صاحبة إسهامات كثيرة في المجال الثقافي، حدِّثينا أستاذة أكطاي عن منجزك الثقافي؟

حفريات ذاكرة: منشورات دار النايا للدراسات والنشر والتوزيع سنة 2014: وهو عبارة عن خلاصة لعشرات المقالات المخطوطة، وأعالج من خلالها مواضيع مختلفة، واكبت حياتي الخاصة والعامة

: صفية أكطاي : من ضمن أعمالي المنشورة هناك

https://www.neelwafurat.com

أحاديث قصيرة: مجموعة مختارة من المقالات والقصص القصيرة والهادفة عن مؤسسة الموجة الثقافية

ورقة وقلم وألم: مجموعة مختارة من القصص

ذاكرة حج: الصارة عن مطبعة الإتحاد سنة 2018 ويصنف الكتاب ضمن ما يصطلح على تسميته بأدب الرحلة، بحيث يحكي التجربة الشخصية لحج بيت الله الحرام في قالب روائي استرجاعي يعتمد على الذاكرة وذلك لتحقيق “المقصدية” كمفهوم للكتابة

بحث حول ظاهرة الهجرة

ذاكرة فتاة من المغرب: قيد الطبع

القضايا موضوع الاهتمام

مغرب أوبسرفاتور: ماهي القضايا التي تستأثر باهتمامات الأستاذة صفية أكطاي؟

صفية أكطاي : القضايا التي أطرحها للنقاش كثيرة ومتنوعة وفي مجملها تتمحور حول القضايا الثقافية والتربوية بحكم المهنة وكذلك قضية المرأة

رأيك في المشهد الثقافي الوطني

مغرب أوبسرفاتور: ما هو رأيك أستاذة أكطاي في المشهد الثقافي وطنيا ومحليا على صعيد مدينة الدار البيضاء؟

صفية أكطاي: إن ما يدعو الى الاحباط هو أننا في السنوات الأخيرة تفرغنا للاشتغال غلى الثقافة بالمغرب وتنشيطها ودعمها مع نخبة من المثقفين والكليات والطلبة من كل أنحاء المغرب وخارجه، تعرفنا عليهم بمعرض الكتاب المستعمل. وأسفر ذلك عن تحقيق طفرة في المنتوج الأدبي الشفوي والكتابي المطبوع …وكنا متأكدين أن الثقافة ببلدنا قد حققت طفرة غير مسبوقة، ففوجئنا مؤخرا بتطبيت للعزائم غير مسؤول مفاده تأجيل وتأخير الى تاريخ غير محدد لمعرض الكتاب المستعمل بالبيضاء، ونقل المعرض الدولي للنشر والكتاب من الدار البيضاء الى الرباط، مما يحبط الجهود السابقة المرتبطة بخبرات المسؤولين عنه بالبيضاء وزوارهم من كل انحاء المغرب ان لم نقل من العالم أجمع

مشاريعك المستقبلية

مغرب أوبسرفاتور: ماهي المشاريع التي تشتغلين عليها حاليا؟

صفية أكطاي: مشاريعي الأدبية كثيرة منها

ذاكرة فتاة من المغرب: قيد الطبع

كتب لمؤلفين كنت أود عرضها على النقاد بمعرض الكتاب المستعمل لترى النور، غير أن التأجيل المستمر لمعرض

الكتاب المستعمل جعل اليأس يدب في كثير من النفوس

كلمة أخيرة

مغرب أوبسرفاتور: أستاذة أكطاي، كلمة أخيرة من فضلك لقراء الجريدة

صفية أكطاي: أواصل الاهتمام بالشأن الثقافي وبأعمالي لكن في ظرف غير عادي لكل لما ذكر أعلاه. إنما أثمن جدا التفاتتكم هذه وأرجو لهذه التجربة المزيد من الاستمرارية والنجاح