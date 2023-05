LE CERVEAU DES RETRAITES: NOUVELLE DECOUVERTE SCIENTIFIQUE

Le directeur de la faculté de médecine de l’université George Washington affirme que le cerveau d’une personne âgée est beaucoup plus pratique qu’on ne le croit généralement. À cet âge, l’interaction des hémisphères gauche et droit du cerveau devient harmonieuse, ce qui élargit nos possibilités créatives. C’est pourquoi, parmi les personnes de plus de 60 ans, on trouve de nombreuses personnalités qui viennent de commencer leurs activités créatives.

Bien sûr, le cerveau n’est plus aussi rapide qu’il l’était dans sa jeunesse. En revanche, il gagne en souplesse. Par conséquent, avec l’âge, nous sommes plus susceptibles de prendre les bonnes décisions et moins exposés aux émotions négatives. Le pic de l’activité intellectuelle humaine se situe vers 70 ans, lorsque le cerveau commence à fonctionner à plein régime.

Avec le temps, la quantité de myéline dans le cerveau augmente, une substance qui facilite le passage rapide des signaux entre les neurones. Grâce à cela, les capacités intellectuelles augmentent de 300 % par rapport à la moyenne.

Il est également intéressant de noter qu’après 60 ans, une personne peut utiliser deux hémisphères en même temps. Cela permet de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes.

Le professeur Monchi Uri, de l’université de Montréal, estime que le cerveau âgé choisit le chemin qui consomme le moins d’énergie, élimine le superflu et ne laisse que les bonnes options pour résoudre le problème. Une étude a été réalisée à laquelle ont participé différents groupes d’âge. Les jeunes étaient très confus lors des tests, tandis que les personnes de plus de 60 ans prenaient les bonnes décisions.

Maintenant, regardons les caractéristiques du cerveau entre 60 et 80 ans. Elles sont vraiment roses.

CARACTÉRISTIQUES DU CERVEAU D’UNE PERSONNE ÂGÉE.

Les neurones du cerveau ne meurent pas, comme tout le monde le dit autour de vous. Les connexions entre eux disparaissent simplement si l’on ne s’engage pas dans un travail mental. La distraction et la perte de mémoire sont dues à une surabondance d’informations. Il n’est donc pas nécessaire de consacrer toute sa vie à des futilités inutiles. A partir de 60 ans, une personne qui prend des décisions n’utilise pas un seul hémisphère du cerveau, comme les jeunes, mais les deux. Conclusion: si une personne mène un style de vie sain, est mobile, a une activité physique viable et est pleinement active mentalement, les capacités intellectuelles NE baissent PAS avec l’âge, elles augmentent simplement, atteignant un pic à l’âge de 80-90 ans. CONSEILS POUR LA SANTÉ:

3. N’ayez pas peur de la vieillesse.

4. Efforcez-vous de vous développer intellectuellement.

5. Apprenez de nouveaux métiers, faites de la musique, apprenez à jouer des instruments de musique, peignez des tableaux ! Dansez !

6. Intéressez-vous à la vie, rencontrez des amis et communiquez avec eux, faites des projets d’avenir, voyagez autant que possible.

N’oublie pas d’aller dans les magasins, les cafés, les spectacles.

7.Soyez positif, vivez toujours avec la pensée suivante: toutes les bonnes choses sont encore devant moi!

SOURCE : New England Journal of Medicine.