La 2ème édition des « Journées de la promotion et de l’investissement » se déroule pour mieux vendre la région de Dakhla-Oued Eddahab

Par : Rajae Khaled

Maghreb Observateur. Dakhla, le Vendredi 12 Mai 2023

Organisée par l’Agence de promotion de Dakhla-Oued Eddahab, la 2ème édition des « Journées de la promotion et de l’investissement » a été entamée, ce jeudi 11 mai, à la perle d’Oued Eddahab, Dakhla.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette rencontre qui s’étale sur deux jours a pour objectif d’exposer les différents atouts économiques et d’exhiber les opportunités d’investissement dans les secteurs productifs de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

La rencontre s’est penchée, également, sur les moyens de faciliter les investissements et d’accompagner les porteurs de projets.

S’exprimant à l’ouverture de cet événement, le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar a indiqué que l’évènement revêt une importance particulière.

Pour M. Benomar cet événement constitue un levier pour la promotion de la région plaidant pour la conjugaison des efforts des différents acteurs, en vue de favoriser un environnement propice pour l’investissement et raffermir davantage les liens économiques entre le Maroc et sa profondeur africaine.

De son côté, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja a souligné dans une allocution lue en son nom, que cet événement est de nature à contribuer au renforcement de l’investissement et à l’amélioration de l’attractivité et la compétitivité de la région.

Cette 2éme édition est marquée par la participation d’un parterre de personnalités marocaines et étrangères de stature internationale pour mettre en relief les potentialités de la perle du Sud, a-t-il fait observer.

Cette rencontre a été l’occasion pour présenter le livre d’or intitulé “Les atouts économiques de la région Dakhla-Oued Eddahab” qui met en exergue les richesses de la région.

Le livre blanc va sortir traduit en cinq langue , en français, anglais, espagnol, hébreu et arabe

Conçu en étroite collaboration avec les parties prenantes du développement socio-économique, ce livre permettra aux investisseurs potentiels de disposer de toutes les informations utiles et nécessaires.

A rappeler que les travaux de cet évènement de deux jours s’articulent autour d’une série de panels portant sur “Le secteur bancaire et le financement des projets à Dakhla”, “Les politiques structurelles et investissements” et “L’aquaculture et agriculture: un potentiel à développer”.

Ont notamment pris part à cet évènement des élus, des consuls et consuls généraux à Dakhla et une myriade d’acteurs économiques et d’investisseurs marocains et étrangers.