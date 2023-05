Qu’arrive-t-il au journalisme lorsque les sites de médias sociaux perdent leur pertinence?

Fake news concept and hoax journalistic reporting as a person with a long liar nose shaped as text as false media reporting metaphor and fraudulent deceptive disinformation with 3D illustration elements.

Au cours de la dernière décennie, des milliers de journalistes et de médias d’investigation en sont venus à compter sur Twitter et Facebook (maintenant Meta) pour promouvoir leur travail, construire et atteindre de nouveaux publics et, dans certains cas, réaliser des bénéfices.Twitter n’est plus une plate-forme sûre pour les journalistes pour faire leur travail. — Emily Bell, directrice du Tow Center for Digital Journalism

Cependant, depuis qu’Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars américains en octobre 2022, les problèmes de confidentialité, la montée des discours de haine et l’hostilité générale de Musk envers les médias ont poussé les journalistes à fuir Twitter et à se réfugier sur d’autres plateformes, bien que moins populaires. Les organisations de presse telles que CBC, NPR et PBS ont cessé de publier sur le site, et beaucoup remettent en question la longévité de la plate-forme. En 2022, Meta a également commencé à prendre ses distances avec les médias en réduisant le financement des éditeurs de presse américains diffusant du contenu sur l’onglet Actualités de Facebook.

En avril, des journalistes du monde entier se sont réunis à Pérouse, en Italie, pour le 17e Festival international de journalisme – #IJF23 – afin de discuter de certains des problèmes les plus importants auxquels sont confrontés les acteurs de terrain.

Un Mathew Ingram, rédacteur numérique en chef pour Columbia Journalism Review, a présenté Charlie Beckett, directeur de Polis, le groupe de réflexion sur les médias de la London School of Economics, qui a exploré les implications pour le journalisme sur le journalisme de Twitter et l’abandon de Facebook de l’information; Emily Bell, directrice du Tow Center for Digital Journalism de la Columbia Journalism School; et Mitra Kalita, cofondatrice d’URL Media. Les intervenants ont discuté de questions d’actualité telles que l’exode de Twitter, mais ont également abordé la relation complexe entre le journalisme et les plateformes de médias sociaux, et la façon dont les journalistes et les entreprises de médias doivent s’adapter.

Être ou ne pas être… Sur Twitter

De nombreux professionnels des médias sont maintenant dans une sorte d’incertitude sur Twitter : devraient-ils partir pour une plateforme avec de meilleures normes de modération de contenu et de lutte contre la désinformation, ou devraient-ils rester sur place, manquant – pour l’instant – d’une alternative avec une portée comparable ?

Les panélistes ont convenu que ce n’est pas un choix simple.

« [Twitter] n’est plus une plateforme sûre pour les journalistes pour faire leur travail », a averti Bell. Cependant, elle a ajouté: « Il fait quelque chose qu’aucune autre plate-forme ne fait. C’est une façon de dire aux gens ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et il n’y a toujours pas d’autre plate-forme qui le fait réellement, quel que soit votre emplacement, quel que soit votre statut et quelles que soient vos informations d’identification.

Bell croit également que pour ceux qui vivent dans des pays autres que les États-Unis et l’Europe, Twitter est absolument vital et qu’il existe un lien intrinsèque entre son infrastructure centralisée – qui permet une meilleure circulation de l’information – et la démocratie.

Beckett a offert un point de vue légèrement différent, faisant allusion au chaos de Twitter comme une opportunité potentielle pour les salles de rédaction de construire une présence et un public ailleurs.

À retenir : Avant de faire le saut pour quitter Twitter, les journalistes d’investigation devraient se poser une série de questions :

Ai-je d’autres réseaux où je peux travailler, construire et renforcer des audiences ? Quelles fonctions Twitter me sert-il actuellement ? Ces fonctions peuvent-elles être remplacées par ces autres plateformes ou outils ?

Aussi: Au lieu de supprimer définitivement votre compte Twitter, expérimentez sur d’autres sites de médias sociaux, comme Instagram, TikTok, LinkedIn ou même des alternatives Twitter telles que Mastodon. Vous pourriez être agréablement surpris du résultat.

Photo : Francesco Cuoccio pour IJF/Creative Commons

« Une guimauve devant un dragon »

Bell a rappelé que des années auparavant, elle avait soutenu lors d’un panel que Twitter était l’innovation technique la plus importante pour les journalistes depuis le téléphone, et lors de cet événement à #IJF23 elle a – principalement – soutenu cela. Mais elle s’inquiète des effets durables sur la liberté de la presse d’une plate-forme qu’elle considère désormais comme une dictature.

« La définition d’une dictature, c’est quand vous vous levez le matin et que vous ne savez littéralement pas ce qui va se passer parce que les règles ne s’appliquent pas ; ils peuvent être changés au gré d’une seule personne », a déclaré Bell. « Vous n’avez aucune capacité à protéger votre propre sécurité ou votre vie privée, et c’est un peu ce qui s’est passé [sur Twitter]. »

En réponse, Kalita a mis en garde contre les dangers de l’accent mis actuellement par le journalisme sur l’attribution d’objectifs à des plateformes qui n’ont pas été conçues à l’origine pour l’industrie et, à son tour, sur la création de contenu pour servir les plateformes plutôt que les communautés.

« Nous attribuons une » mission « à une plate-forme qui a commencé comme un moyen de classer les femmes sexy », a déclaré Kalita, se référant à la première itération de Facebook.Le fait que Facebook ne se soucie pas des nouvelles est une expérience un peu humiliante. — Charlie Beckett, directeur de Polis de la LSE

Cependant, le site a parcouru un long chemin. En 2019, Meta, puis Facebook, ont annoncé un engagement de 300 millions de dollars sur trois ans dans des « programmes d’information, des partenariats et du contenu » mondiaux. Quatre ans plus tard, Meta prend rapidement ses distances avec l’industrie de l’information. (En outre, il y a des questions majeures quant à savoir si Facebook était en fait, il donne suite à ses promesses de financement.)

Beckett a déclaré que les journalistes avaient un « avertissement raisonnable » en ce qui concerne le départ de Meta des médias, et les journalistes pourraient prendre cela comme une leçon.

« Le fait que Facebook ne se soucie pas des nouvelles est une expérience un peu humiliante », a déclaré Beckett. « Même quand il se souciait un peu des nouvelles, ce ne représentait que 3% du trafic de Facebook. Cela pourrait être un parallèle avec l’importance des nouvelles dans la vie des gens. »

Beckett a mis en garde contre le fait de mettre l’accent excessif sur la disparition potentielle de ces plates-formes comme le plus grand problème auquel le journalisme est confronté aujourd’hui, mais d’autres n’étaient pas d’accord avec ce rejet facile.

« Si vous envisagez de créer un point d’accès d’aujourd’hui, vous trouverez quelque chose comme Twitter », a déclaré Bell. « J’adore Mastodon, mais il ne fait pas ce que Twitter fait. »

Bell a exhorté les journalistes à faire pression sur les organismes de réglementation et les entreprises pour qu’ils examinent ce que signifie avoir une presse pro-libre et des valeurs pro-démocratiques intégrées dans les plateformes, ce à quoi un membre de l’auditoire a répondu avec l’idée de nationaliser les médias sociaux comme moyen de réglementer.

« Nous n’allons pas nationaliser Twitter… Le journalisme face au capitalisme en Amérique est comme une guimauve devant un dragon. Malheureusement, le journalisme américain ne remaniera jamais un système de marché libre », a déclaré Bell.

À retenir : La réglementation des médias sociaux ne semble pas être à l’horizon et des mesures de protection gratuites d’authentification par SMS en deux étapes sont désormais réservées uniquement aux utilisateurs de Twitter Blue. Au milieu d’une augmentation des attaques et du harcèlement en ligne, il est important que les sites d’information d’investigation aient les compétences et les connaissances en matière de sécurité nécessaires pour faire face aux risques croissants :

Continuez à utiliser 2FA via une clé de sécurité ou une application d’authentification. Voici un article expliquant comment faire les deux. S’il existe un problème de sécurité potentiel avec l’API de l’un ou l’autre site, attendez-vous à ce que les solutions pour le résoudre prennent inévitablement plus de temps. Révoquez les autorisations d’accès à des sites et applications tiers sur vos comptes Twitter et Facebook. Téléchargez vos archives Twitter tous les mois pour préserver vos anciens contenus et données. Bien que ce processus prenne normalement environ 24 heures, il peut prendre plus de temps maintenant. Comme toujours, n’utilisez JAMAIS les messages directs des médias sociaux pour communiquer avec des sources actuelles ou futures.

Vérifiez votre privilège

Les panélistes ont brièvement discuté de l’une des seules formes – et très controversées – de « réglementation » dans la twittosphère d’aujourd’hui: Twitter Blue, la version payante de Twitter. Actuellement, tout utilisateur peut payer des frais mensuels pour une coche à côté de son nom, qui indiquait auparavant que l’identité du propriétaire du compte – par exemple, un fonctionnaire du gouvernement ou une personnalité publique – avait été vérifiée, empêchant les autres utilisateurs de se faire passer pour eux.

Pendant des années, la coche bleue sur les médias sociaux était connue comme un symbole de fiabilité. Il séparait, en théorie, la personne du bot, et la vérité de la désinformation – bien que les comptes vérifiés puissent toujours diffuser de fausses nouvelles, à tout le moins la vérification indiquait que la personne était bien celle qu’elle prétendait être. Mais, le 20 avril 2023, Twitter a commencé à retirer ce statut des anciens comptes vérifiés, y compris le pape François, l’ancien président américain Donald Trump et le chanteur Justin Bieber. De nombreux organes de presse traditionnels tels que le Washington Post et le New York Times ont également déclaré publiquement qu’ils ne paieraient pas pour garder leur chèque.

Cependant, certains journalistes indépendants et indépendants ainsi que de plus petites organisations médiatiques se sont abonnés en raison de leur dépendance à l’égard de ses fonctionnalités de distribution supplémentaires. Ils peuvent également être attirés par la possibilité de publier des tweets et des vidéos plus longs, de modifier des tweets après la publication et de mettre en signet des tweets. Pourtant, moins de 5% des comptes hérités paient actuellement pour Twitter Blue.

Kalita était le seul panéliste à avoir payé pour Twitter Blue. Dans une salle d’environ 200 personnes, un membre du public a prudemment levé la main pour indiquer qu’il avaitégalement payé.

Le consensus général qui s’est dégagé de la table ronde était que, pour beaucoup, le système de vérification était toujours défectueux – et reposait souvent sur des connexions internes – mais maintenant, la vérification n’établit plus l’autorité journalistique ou la crédibilité.

Que devons-nous faire maintenant?

« Il nous incombe, en tant que journalistes et organisations médiatiques, de réfléchir à notre relation avec Twitter – que fait-il, à quoi sert-il ? Les choses qu’il a faites avant, ou pour lesquelles il était bon, est-ce toujours bon pour ces choses? » , a déclaré Ingram.

Bell a également poussé les journalistes à examiner de près tout financement ou autre relation avec ces sites à l’avenir pour détecter d’éventuels conflits d’intérêts ou des partenariats problématiques. « Nous ne prenons pas d’argent de plateforme [de Facebook], très délibérément », a-t-elle expliqué, « ce qui signifie que nous sommes beaucoup plus pauvres… mais aussi que nous puissions poser et aborder des questions sur la question de savoir si ces organisations devraient vraiment être impliquées dans le journalisme. »

Source : Global Investigeting journalist Network

Holly Pate est l’éditeur des médias sociaux de GIJN. Auparavant, elle était directrice des médias sociaux et de la sensibilisation de The Outlaw Ocean Project, un projet de journalisme à but non lucratif. Elle a écrit pour des lieux tels que le New York Times et le Capital News Service.