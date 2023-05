Par : Ahmed Mahou

L’Identité culturelle marocaine : La puissance culturelle douce (Soft Power Cultural) et le rôle des MRE.

1- La définition classique de la culture, conne de tout un chacun, est un panier où on met ensemble tout ce qui touche aux croyances, l’ensembles des us et coutumes, les expressions et les arts d’être et du vivre d’une population donnée qui partage un espace donné.

2- Mais, quand nous utilisons une approche plus académique, conceptuelle et anthropologique, la définition de la culture, dans ce qui la compose et la détermine, prend une autre clarification. Le concept de la culture nous dévoile les ingrédients essentiels qui la composent. A savoir :