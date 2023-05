Leçons et conseils du journaliste d’investigation Nigérien Taiwo Hassan Adebayo

Illustration : Smaranda Tolosano pour GIJN

Taiwo Hassan Adebayo, responsable des enquêtes au Premium Times du Nigeria, a passé des années à enquêter sur la corruption et les crimes financiers. Ses enquêtes dans le cadre du projet Pandora Papers ont démasqué les propriétaires cachés de sociétés offshore et ont révélé des comptes bancaires secrets, des jets privés, des yachts, des manoirs et des œuvres d’art. Un article, publié en 2021, a révélé comment un sénateur nigérian en exercice a secrètement acquis quatre propriétés londoniennes d’une valeur de 10 millions de dollars en utilisant un véhicule offshore anonyme.

Un an plus tard, Adebayo a remporté le prix Wole Soyinka pour le journalisme d’investigation – l’un des plus importants de la région – pour une série qu’il a couverte dans le cadre du projet. Ce n’était qu’un des nombreux prix et nominations qu’il a gagnés au fil des ans. Il a également remporté le prix du journaliste d’investigation de l’année aux Diamond Awards for Media Excellence (DAME) 2021 avec son reportage sur une fraude ferroviaire prétendument massive qui a persisté du régime de l’ancien président Goodluck Jonathan à l’administration de l’actuel chef d’État Muhammadu Buhari.« Plusieurs fois… Les autorités n’agissent pas dans le cadre d’enquêtes visant à rendre justice ou à punir un fonctionnaire corrompu. C’est frustrant. » – Taiwo Hassan Adebayo

Il a fait des reportages à travers le Nigeria et à l’étranger, en se concentrant sur les droits de l’homme et la criminalité financière. Il a également largement couvert le terrorisme et l’extrémisme violent au Nigéria, y compris leurs mécanismes de financement. Mais rapporter ce genre d’histoires comporte des risques – et Adebayo a fait face à des menaces d’attaques physiques, de cybermenaces et de surveillance en raison de son travail.

Dans cette séance de questions-réponses, qui fait partie de la série d’entretiens en cours de GIJN avec les principaux journalistes d’investigation du monde entier, Adebayo partage ses expériences en racontant des histoires difficiles du Nigeria – le pays le plus peuplé et la plus grande économie d’Afrique – et quelques conseils qui l’ont aidé à traverser des moments difficiles.

GIJN : De toutes les enquêtes sur lesquelles vous avez travaillé, laquelle a été votre préférée et pourquoi ?

Taiwo Hassan Adebayo: L’enquête exposant le travail endémique des enfants dans la chaîne d’approvisionnement d’une multinationale laitière est ma préférée en raison de l’impact qu’elle a généré. Le Ministère néerlandais des affaires étrangères a publié une déclaration de condamnation; l’entreprise a engagé une société britannique pour mener un audit social de ses opérations au Nigéria et pour lutter contre le travail des enfants; Et l’entreprise a revu son prix d’achat de lait cru pour permettre à ses fournisseurs d’embaucher une main-d’œuvre appropriée et afin que les agriculteurs puissent inscrire leurs enfants à l’école.

GIJN : Quels sont les plus grands défis en termes de journalisme d’investigation dans votre pays/région ?

THA: Souvent, en raison de la faiblesse de la société civile, les autorités n’agissent pas dans le cadre d’enquêtes visant à rendre justice ou à punir un fonctionnaire corrompu. C’est frustrant.

GIJN: Quel a été le plus grand obstacle / défi auquel vous avez été confronté en tant que journaliste d’investigation?

THA: Danger personnel. Mon travail en tant que journaliste d’investigation consiste principalement à creuser pour dénoncer les actes répréhensibles, y compris les violations des droits de l’homme et la corruption dans le secteur public et le milieu des affaires. Cela peut parfois conduire à des menaces qui ont un impact sur ma sécurité personnelle. Pour mettre en évidence deux exemples, j’ai réalisé que j’avais été suivi après mon rapport exposant la fraude ferroviaire du Nigeria, et j’ai fait face à des menaces en ligne après ma série Pandora Papers, ce qui m’a fait craindre pour ma sécurité et j’ai dû restreindre mes mouvements.

GIJN: Quel est votre meilleur conseil ou astuce pour interviewer?

THA: Il est toujours difficile de faire des entrevues pour les enquêtes, parce que les sujets esquivent généralement; Alors, quand j’en ai l’occasion, je tire un coup direct. Sinon, quand j’ai beaucoup de temps, je commence doucement avant de passer à la chasse.

GIJN : Quel est votre outil de signalement, une base de données ou une application préférée que vous utilisez dans vos enquêtes ?« Restez audacieux. Ne vous pliez pas à la foule, ni ne cherchez la validation. » – Taiwo Hassan Adebayo

THA: Datashare et -Hub de l’ICIJ, que j’ai utilisés dans certaines enquêtes importantes sur les flux financiers illicites (FFI) comme les Pandora Papers et les FinCEN Files. Datashare facilite la recherche lorsque vous devez examiner plusieurs milliers de documents qui proviennent généralement de fuites de l’ICIJ. I-Hub facilite la collaboration et l’apprentissage entre des centaines de collègues travaillant sur des enquêtes mondiales telles que les Pandora Papers.

GIJN: Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu jusqu’à présent dans votre carrière et quels conseils donneriez-vous à un journaliste d’investigation en herbe?

THA: Rester sur une base éthique solide; la perception n’est pas toujours la réalité; vérifier, si possible; Mener des reportages indépendants sur le terrain afin que le journalisme ne devienne pas un outil pour poursuivre les fins égoïstes de quiconque. Restez audacieux. Ne vous pliez pas à la foule, ni ne cherchez la validation.

GIJN : Qui est un journaliste que vous admirez, et pourquoi ?

THA: Mon éditeur, Musikilu Mojeed, et Simon Bowers de Finance Uncovered. Ils cherchent à établir la valeur d’intérêt public dans toute entreprise de déclaration.

GIJN : Quelle est la plus grande erreur que vous ayez commise et quelles leçons avez-vous apprises ?

THA: Dans les reportages des Pandora Papers, il n’y avait pas assez d’humanisation des histoires que j’ai rapportées, pour permettre aux lecteurs de comprendre plus facilement comment les FFI sapent la démocratie et les moyens de subsistance des gens. Leçon retenue. Par conséquent, je centre maintenant les gens et la société sur les reportages sur la corruption, offrant quelque chose de suffisamment éclairant pour que les gens voient comment le vol ou l’utilisation illicite des ressources publiques contribue à la montée en flèche de la pauvreté observée au Nigeria.

GIJN: Comment évitez-vous l’épuisement professionnel dans votre travail?

Hassan Adebayo a remporté le prix DAME en 2020 et 2021. Image : Capture d’écran, DAME Awards

THA: Je prends une pause pour profiter de conversations sur des questions légères comme le style de vie et les fantasmes de voyage avec mon partenaire, principalement par téléphone et par chat. C’est toujours rafraîchissant. De plus, j’écoute beaucoup de musique; KWAM 1 et King Sunny Adé. K1 et King Sunny Adé, respectivement, sont les légendes des genres africains Fuji et Juju populaires parmi les Yoruba de l’Ouest du Nigeria. Je suis surtout pour K1; sa musique est riche en percussions traditionnelles et en instruments occidentaux, formant un mélange passionnant. Je chante et je danse et cela procure beaucoup de joie et de soulagement du stress.

GIJN: Qu’en est-il du journalisme d’investigation que vous trouvez frustrant, ou espérez-vous changer à l’avenir?

THA: Les autorités n’agissent pas à la suite d’enquêtes. Une citoyenneté plus active et une société civile plus forte peuvent contribuer à provoquer un changement. Lorsque les journalistes produisent leur travail – riche en preuves et convaincant – la société civile et les citoyens devraient s’en inspirer, en utilisant les récits d’enquête pour poser des questions et demander des comptes aux autorités.

Arinze Chijioke est une journaliste indépendante basée au Nigeria. Il a travaillé pour Al Jazeera, IJNet, International Policy Digest et l’International Centre for Investigative Reporting (ICIR). Il s’intéresse à la santé mondiale, au changement climatique et au journalisme environnemental, aux droits de l’homme et au reportage sur les conflits.