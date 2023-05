La guerre des réseaux sociaux entre le Maroc et l’Algérie

Par : Ibrahim Hariri

En se préparant au combat réel entre les deux antagonistes, les réseaux sociaux ont déjà déclaré la guerre. Ainsi, bousbir* se dispute contre Oum Hassan*, Bounif a eu comme adversaire le docteur Snaîbi très bien documenté sur l’histoire post-colonial de l’Algérie. Les nouveaux généraux de cette guerre sur Youtube, Instagram ou Tik tok, refusent catégoriquement toute trêve ou médiation. Ils refusent de prétendre que les algériens et les marocains sont des frères (khawa khawa).

Comme toute les guerres de l’histoire humaine, on ne peut connaître celui qui a donné le premier coup, celui qui a commencé, le prédécesseur et chacun réclame la vengeance et se déclare dans la défensive et ne peut être celui qui a égorgé la chamelle comme dans la guerre de Dahes wa Al ghabraa.

LMakhzen, Hagrouna sont les mots de la ligne défensive algériennes, tandis que les mots de la ligne défensive Marocaine, sont : la trahison, la non reconnaissance et l‘ingratitude de la part des algériens.

Dans toute guerre, il faut se demander, à qui profite cette guerre fratricide. Bien évidemment ce sont les vrais généraux avec les vrais médaillons mais aussi ces nouveaux généraux de guerre derrière leurs ordinateurs cherchant plus de mention Aime, Abonnement et cloche, cherchant les offrandes des autorités de cette partie ou de l’autre.

Cette salle guerre se déroule sans scrupules ni lignes rouges ou de zone pacifiste pour s’y réfugier. Les adversaires disputent sur des sujets tels que le patrimoine ancestral, les chansons, les cartes géographiques ou les mœurs des gens.

Au royaume chérifien, c’est l’économie de la prostitution qui domine, durant la marche verte, le libertinage sexuel a dominé et en plus le régime Makhzenien a poignardé au dos la fameuse révolution algérienne, selon le côté Algérien.

C’est Oum Hassan de Ouled Nail, de l’Algérie qui a crée le bordel nommé Bousbir Pire encore, la prostitution féminine et masculine se côtoyaient sans gêne dans la ville d’Alger postcoloniale et les deux sexes font la baignade à nue avant le mouvement de nudisme occidental et il se peut aussi que la danse de striptease serait d’origine algérienne ou au moins inspiré de la danse d’un troupe algérien aux USA durant le 19ème siècle, riposte le côté Marocain.

En terme de politique, Ben Bella a refusé de rendre le Sahara oriental Tindouf et autre au Maroc.

Je ne cherche pas ici a donné raison pour l’un des adversaires, je suis juste entrain de dresser un tableau de cet échauffement à la guerre qui se prépare dans les salons chics des politiciens ou derrières les PC et les I Phones 14 pro.

Un autre aspect de ce préambule, est les comédiens qui nous parviennent du pays de 1 millions de martyres. L’Algérie serait le tombeau du premier homme avant Adam et Ève, la Kaaba, la vraie se trouve aussi en Algérie même le Brésil serait d’origine algérienne. Aussi, la révolution française ou portugaise ou de la Grèce ont débuté et élaboré de la terre des martyres dont le chiffre augmente d’une bouche à l’autre allant d’un million pour arriver dans un futur proche à un billion, ce n’est qu’une différence de lettre de M vers B.

Cette façade humoristique de cette guerre des réseaux sociaux, est aussi intéressante que la vraie virtuelle guerre. J’avoue que je me perds en essayant de parler et de décrire cette salade mais aussi je me sens triste de voir cette escalade dont personne ne peut tirer profit.

Je suis sûr que l’Algérie mérite mieux que ces deux vieux : Gargamel et son chat / Chengriha et Tebboune. La plus jeune des nations est dirigée à la Corée du Nord et à la Goebbels avec des épices orientaux d’El Kadhafi et de Al Hakim Bi Allah.

Au Maroc, le pays reconnaît que garder la tension au plus haut niveau profite de la junte militaire de la Corée orientale, du continent Algérien comme se ventent les algériens eux même, mais aucun issu ne s’ouvre pour enfin faire revivre le rêve de l’union Maghrébine.

En attendant la restitution du rêve des Hossein Ait Ahmed, de Allal El Fassi, de Bourguiba entre autres, je refuse d’intégrer cette mascarade et j’invite les gens de mon pays à interpeler les paroles de l’Imam Malik qui a dit : cette guerre dont nos mains sont restées propres, que notre langue le sera aussi ; en parlant de la Fitna. Et c’est vrai, que c’est une Fitna moderne qui se passe entre le Maroc et l’Algérie.

* Bousbir : le quartier de la prostitution à l’ancien Médina de Casablanca

* Oum Hassan : une femme algérienne du tribut Ouled Nail qui a crée le quartier de la prostitution de Casablanca.