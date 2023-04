Mr Driss Achbal Président de l’Association Géoparc M’Goun dévoile le programme prévisionnel de La 10ème conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO

La 10ème conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO, du 5 au 13 septembre à Marrakech et Azilal

Béni Mellal – La 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO, la plus importante réunion des membres du réseau mondial des géoparcs, se tiendra du 5 au 13 septembre prochain à Marrakech et Azilal, ont annoncé les organisateurs de cet événement.

Plus de 1.500 participants de 50 nationalités sont attendus à cette conférence qui se veut un espace de rencontre et d’échange des connaissances et des expériences sur la création de l’univers et le fonctionnement des géoparcs, a indiqué le président de l’Association Géoparc M’Goun, Driss Achbal.

Organisée tous les deux ans, la Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO rassemble des personnalités du monde entier pour partager les dernières découvertes et expériences sur une grande variété de sujets, allant de la recherche géologique au tourisme, en passant par l’éducation et la gestion participative pour le développement durable, a ajouté M. Achbal dans une déclaration à la MAP.

Ainsi, plusieurs conférences traitant de diverses thématiques liées aux Géoparcs seront organisées du 5 au 10 septembre à Marrakech dans l’objectif de participer à la promotion et à la transmission des savoirs traditionnels, la valorisation des produits locaux, le développement d’activités du géotourisme, et l’autonomisation des populations locales, a-t-il fait savoir.

Cette conférence verra aussi la tenue du Conseil des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO qui est chargé d’évaluer les candidatures des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO et qui joue un rôle clé de conseiller auprès du directeur général de l’UNESCO sur la stratégie, la planification et la mise en œuvre des Géoparcs mondiaux de l’UNESCO.

Le programme de cette conférence internationale comprend également des visites de terrain sur le territoire du Géoparc M’Goun (11 au 13 septembre à Azilal) notamment le pont naturel d’iminifri (Demnate) et les sites à empreintes de dinosaures et de gravures rupestres.

Couvrant une superficie estimée à plus de 5700 km², englobant 15 communes (Azilal, Demnate, Tilougite, Zaouit Ahensal, Tabant, Ait M’Hamed, Ait Taguella, Agoudi N’Lkheir, Ait Abbas, Ait Boulli, Ait Blal, Sidi Boulkhelf, Tifni, Anergui Boutferda), le Géoparc UNESCO du M’Goun est le premier géoparc du Maroc, d’Afrique et du monde arabe. Il compte plusieurs géosites d’un intérêt exceptionnel, ainsi que des lieux d’une grande valeur écologique, archéologique, historique et culturelle.

Quatre pays étaient en lice pour abriter cet important événement international à savoir le Maroc à travers la candidature du Géoparc M’Goun à Azilal, le Brésil, le Mexique et la France.

Le comité d’organisation de la 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l’UNESCO comprend le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, le gouverneur de la province d’Azilal, le président du Conseil régional Béni Mellal-Khénifra ainsi que les membres de l’Association du Géoparc M’goun.

Mr Driss Achbal Président de l’Association Géoparc M’Goun