Festival du cinéma Vues d’Afrique pour sa 39ieme édition présente : Le monde entier se retrouve au Baobar! du 21 au 30 avril

Cette année, le Baobar élit domicile à la Cinémathèque québécoise

Le Festival Vues d’Afrique intègre toujours une animation en marge des projections de films, dans le but de favoriser les rencontres, les découvertes et le plaisir. C’est l’occasion de profiter de concerts et de spectacles d’humour d’a rtistes connus venus d’ici et d’ailleurs.

Cette culture musicale dépasse de loin les seuls djembés et dununs et représente une richesse inestimable. La symbiose entre musique et danse est également au coeur de cette culture. En effet, les pas de danse sont marqués par le soliste et une relation singulière s’instaure entre l’expression musicale et chorégraphique.

La majorité des musiques utilisée proviennent de la culture Mandingue, englobant grossièrement les zones géographiques du Mali, de la Guinée – berceaux de cette musique – ainsi que des parties du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Sierra Léone.