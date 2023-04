Sara Erraissi: Artiste aux multiples facettes, oser est sa marque de commerce

Peintre autodidacte qui taille des œuvres d’une belle eau, chanteuse à la voix cristalline, femme

pétrie de principes intransigeants, aventureuse audacieuse ou encore styliste et designer d’intérieur prodigieuse : Sara Erraissi. Son œuvre nous habite encore après qu’on a tourné le dos, tant elle dégage de courage et d’humanité. Polymathie et originalité, forcément. 28 ans au compteur, cette autodidacte a su s’imposer avec ferveur et talent, fougue et abnégation moyennant son art insigne. De faite et une source de motivation, Sara s’évertue, sans cesse, à transformer tout ce qui lui passe par les mains en œuvre d’art.

Sara entra en Art comme on entre en religion. Il constitua sa joie et son échappatoire. Et, à telle enseigne qu’elle y croit – dur comme fer -, elle fait de son art une pure explosion de sens, d’émotions et de couleurs. D’autant qu’elle reste persuadée que l’art est une porte vers un meilleur avenir, où la tolérance, la diversité et la coexistence – pacifique – sont les maîtres mots.



Artiste aux multiples facettes

Sara a toujours été submergée par l’émotion, et envahie par l’envie de créer ainsi que d’exprimer ce qu’elle voyait et sentait. Toute jeune, après avoir dépisté l’ivresse de la couleur pure, Sara commence, sitôt, à dessiner et faire chanter le pinceau. Sans aucune formation dans l’art, cette autodidacte a tout appris par elle-même. Car elle appartient à cette génération qui prennent leur pied dans la réussite. Sa seule école, selon elle, était surtout ses pérégrinations à travers le monde.Artiste aux multiples facettes

De cette pugnacité, l’artiste poussa plus en avant ses recherches, lesquelles débouchèrent sur

une multitude de styles et une variété d’expériences. Insatiable, jusqu’au bout de sa palette, elle a une

prédilection pour l’utilisation de la toile comme support sur lequel se contracte intrinsèquement la peinture à l’huile, créant une atmosphère d’intensité fiévreuse… hallucinogène.

La période inaugurale de Sara se traduisait dans son choix résolu de l’abstraction. Par la suite,

sans crier gare, elle bifurqua vers le figuratif. Sa peinture prit un tournant : Sara ancra son art dans la dramaturgie des formes.



Depuis qu’elle a décidé de se lancer, cette belle comme la vie, bardée du diplôme de commerce obtenu dans l’une des meilleures écoles, travaille comme une forcenée, avec la hargne de celle ou celui qui se sent investi de la responsabilité de rendre, selon ses propres mots, hommage à la femme. Chaque tableau est une sorte de rencontre et de description d’un état d’âme. Aussi bien qu’elle décrit la femme dans toutes ses nuances et met à nu son être plutôt que son corps, Sara la défend. Portant ainsi un grand intérêt à la cause féminine,



Sara Erraissi a déployé son art pour lutter contre les préjugés, les idées reçues, les clichés et

les stéréotypes sur la femme. A travers ses toiles, Sara apporte un regard différent sur cette relation entretenue avec le corps, surtout féminin. raporte, sensuellement vôtre, un sentiment tellement exclusif à cette créature divine, qu’elle ne peut s’éloigner qu’à son corps défendant. Amante transi d’une ensorceleuse aux mille atours et autant de visages.

Dans sa peinture, un corps (peut-être juste le sien) se déploie, s’exaspère, se tend de la pointe

de ses cheveux jusqu’au bout de ses doigts flexibles.



Elle croit fortement en la capacité de changer les mentalités à travers l’art et la culture. Car, selon Sarra Erraissi, l’art permet de sensibiliser à de nombreuses questions de manière plus ludique, constructive et de transmettre des messages forts. Il représente une arme puissante pour combattre le regard dégradant que certains posent encore sur le corps des femmes.

Sara Erraissi mêle, ainsi, art et humanisme. Elle consacre, cependant, son travail à plusieurs questions qui touchent la société en donnant une vision différente des choses, tout en accordant un intérêt particulier à la cause féminine et à l’environnement portée par une notion «protectrice».

On est fondé à situer son œuvre dans une ligne expressive entre figuratif abstractisant et abstraction figurative, mais ce faisant, on ne percera pas le secret de cette peinture hermétique sous des

dehors transparents, dépouillée bien qu’exubérante.



Les toiles de Sara transfigurent le sensuel en un théâtre de figures où le visiteur est progressivement saisi

d’un sentiment d’irréalité. Les femmes, dont nous distinguons le visage, sont traités de manière poétique : exprimés avec lyrisme effréné, les visages sont désolés, les corps clament leur sensualité… Bref, la juste métaphore du monde dans lequel nous vivons.

Sara passe le plus clair de son temps à peindre, quand elle ne laisse pas flâner son imagination

émerveillée dans un livre. Car boulimique depuis son jeune âge, la lecture lui inspira l’écriture. Elle a toujours eu sur elle un stylo, ne laisse jamais de place aux temps morts, comme si elle avait besoin de, comme on dit, vider son sac.

Une des passions à travers laquelle Sara dévoile son plus profond être. Qui plus est, Sara rayonne également comme styliste, qui met à l’honneur l’artisanat et l’habit traditionnelle design est, pour elle, une sorte «d’identification culturelle, universelle et écologique», qui définit son être, sa vision et ses origines. Venant avec un concept de minimalisme et de protection de

l’environnement, tout en mettant en avant l’artisanat, Sara est ce qui se fait de mieux en matière d’un «design d’intérieur». Une grande partie de son inspiration vient de son pays, de sa culture, de ses femmes, de son artisanat, de sa richesse naturelle entre autres.

Et, afin de globaliser toutes ses créations, Sara donna naissance à sa propre marque.

En guise d’épilogue : sa musique nous embarque dans un voyage à l’âge d’or du «Old school», ses toiles incarnent l’émancipation de la femme, tandis que ses créations traduisent l’innovation artistique

en action.

Cette passionnée d’art jusqu’à la moelle avec ses multiples expressions et manifestations est

une artiste dans l’âme. L’émotion c’est toujours son épice sur le plat qu’elle a mitonné. Raison suffisante pour s’inviter à une évasion au cœur d’un art atypique, d’une puissance faramineuse, qui puise sa source dans le tréfonds d’une Femme.

A suivre : Maghreb Observateur publiera prochainement une entrevue avec Sara Iraissi