La seule barrière que vous voulez dans votre vie

Les barrières et les limitations sont de loin très populaires, mais certaines sont très utiles. Aujourd’hui je vous fais découvrir une barrière que vous voulez absolument avoir dans votre vie afin d’aider votre mémoire. Je vous partage aussi des exemples de ce qui est à retirer de votre quotidien et des suggestions de choses à inclure pour maximiser le tout.

Notre cerveau est notre tour de contrôle. C’est lui qui contrôle tout le reste et c’est également le dernier organe à faire défaut. Avant d’avoir des défis avec la mémoire, il y aura certainement d’autres choses qui commencera à vieillir plus rapidement.

Il y a tellement de choses qui peuvent être faits dans votre vie pour rétablir un maximum d’équilibre, aider votre mémoire, la soutenir et de faire en sorte que votre cerveau fonctionne de façon optimale.

Au-delà de la protection physique de notre cerveau par nos os, il y a la barrière que l’on désire conserver en bonne santé: la barrière hémato-encéphalique. Elle a pour fonction de vous protéger des infections présentes dans le reste du corps et y laisser passer que certaines choses telles que l’oxygène, les hormones à base de lipide et de l’eau.

Il est fondamental que cette barrière demeure en bonne santé. Si elle est endommagée, il y aura des substances qui passeront et qui ne devraient pas comme l’aluminium, les levures, les bactéries et les parasites.

Certains éléments qui peuvent altérer cette barrière:

Alcool

Stress et cortisol

Sucreries

Pesticides

Aliments inflammatoires

Alors quoi faire pour aider notre barrière hémato-encéphalique? Il nous suffit de revenir aux bonnes habitudes de vie :

Mieux gérer son stress

Réduire l’alcool

Réduire la consommation de sucre

Réduire le gluten

Manger bio

Attention à l’aluminium présent partout

Huile olive extra vierge

Aliments fermentés

Bouillon d’os

Santé de notre intestin – notre 2e cerveau

Sommeil

Bons gras

Augmenter l’oxygène dans le cerveau: exercice physique et se lever régulièrement

Jeûne intermittent

Nous avons de nombreux choix dans une journée qui peuvent favoriser l’équilibre dans notre corps. Quand nous l’aidons, il nous aide en retour.

Je vous propose d’essayer une des suggestions mentionnées ci-haut cette semaine. Laquelle choisirez-vous?

