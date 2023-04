Le Festival du cinéma Vues d’Afrique et Le Groupe Sipromad : Le même objectif, développement durable et responsable

Le groupe Sipromad partenaire majeur de la 39ieme édition du Festival du cinéma Vues d’Afrique remettra le prix : ( Journée de la Terre ) au meilleur film ayant traité le sujet du développement durable.

Casablanca, le Samedi 08/04 : 17h08

Lors d’une entrevue téléphonique avec Mr Richard Vissandjee (RV) , consultant international en marketing événementiel et en alliance stratégique en partenariat et commandite.

Il nous a confié que l’arrivée du groupe Sipromad en tant que partenaire majeur au sein du Festival du cinéma Vues d’Afrique (VA) 39ieme édition est un gain très important pour les deux parties vu que les deux œuvrent pour un même objectif celui de valoriser et reconnaitre le continent Africain.

Il rajoute :

-Ceci n’est qu’un début, les possibilités sont nombreuses et variées afin de continuer à faire rayonner et reconnaitre l’Afrique sur la scène mondiale.

UN MESSAGE DE Ylias Akbaraly, président du conseil d’administration de Thomson Broadcast :

POURSUIVEZ VOS REVES, ILS CONDUIDERONT CHACUN DE VOS PAS

Notre passion se reflète dans nos produits et services; cela nous motive à toujours donner le meilleur, sans pour autant compromettre nos valeurs et notre éthique. En agissant ainsi, nous sommes certains que nous ferons au mieux, qu’importe ce qu’il en résulte. La diversité de nos collaborateurs, de nos marques et des marchés sur lesquels nous intervenons est une véritable richesse pour le Groupe Sipromad.

Nous avons de l’ambition, néanmoins nos objectifs demeurent raisonnables et nous avons foi en leur accomplissement. Le Groupe Sipromad, a le potentiel d’impacter le futur. Nous bâtissons ce futur non seulement en utilisant des produits et services modernes afin de satisfaire nos clients et partenaires, mais également à travers la philanthropie.



Le Groupe Sipromad est profondément impliqué dans la vie communautaire grâce aux actions de la Fondation Akbaraly pour la recherche et le développement de traitements contre le cancer gynécologique et le cancer du sein. Seul un business model durable prenant en compte l’environnement, la société dans lequel nous vivons, et le développement personnel de nos collaborateurs nous permettra de maintenir notre positionnement sur le marché et notre réputation.

« NOTRE MÉCÉNAT EN FAVEUR DE CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN NOUS SEMBLE ÊTRE UN JUSTE RETOUR VERS LA SOCIÉTÉ QUI A PERMIS NOTRE RÉUSSITE »

La fondation Akbaraly est un organisme humanitaire dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie à Madagascar ; les actions menées s’articulent principalement autour de la santé des femmes et des enfants.

Fondée en 2008 par Cinzia Catalfamo Akbaraly, la Fondation Akbaraly participe au financement de projets humanitaires liés au développement durable, à l’éducation, aux services de santé et au soutien en cas de catastrophes naturells

Elle est partenaire d’autres ONG (national/ international), incluant CIPLA, Harvard University, The Buck Institute for Research on Aging et la Croix Rouge Malgache.

Le Festival du cinéma Vues d’Afrique et Le Groupe Sipromad : Le même objectif, développement responsable et rayonnement planétaire de l’Afrique