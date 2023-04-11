الدكتور: الطالب بويا ماء العينين لعتيڭ

Maghreb Observateur : Le Professeur Mr Taleb bouya laatigue Malainine, invite nos lecteurs à le suivre à la découverte du patrimoine culturel du Sahara Marocain.

بسم الله الرحمان

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه

التبراع في الشعر الحساني

(غزل المرأة في الرجل)

لقد اختلف الباحثون في اشتقاق تسميته بالتبراع واشتقاق هذه التسمية فهل هي من مصدر تبرع بمعنى اعطى من غير سؤال أو تفضل بما لا يجب عليه، فيكون عندئذ شعر المرأة في الرجل تبرعا منها عليه وتغزلا به، أو أن أصل التسمية من برع في الشيء اي فاق غيره وامتاز فيه حتى سمي بارعا. لكن الصيغة العامية تقربه من فعل تبرع لأن الفعل يبقى دالا على التفوق.

فهل كان التبراع نمطا جديدا أو بديلا للغزل الذي كان المجتمع الحساني يمنعه وهو بؤرة الابداع النسوي في مجتمع البيظان عامة لكونه نابع من اعماق القلب رغم ما يحاط به من السرية والكتمان، فلم تجد المرأة بدا من ابتكاره كوسيلة للتعبير عن إيصال خلجات صدرها نحو الرجل، وابتدعت له طرقا توصله بها اهمها التغني به الذي قد يتحول الى وسيلة تشويق لهذا الرجل الذي يجهل غالب الاحيان مصدره، مما يزيده حرقة وتلهفا شديدين لمعرفة المتبرعة. ولا تكاد الابحاث في اغلبها تجزم على بداية دقيقة لهذا اللون الادبي المتميز على أن المبدع ما دام فردا من المجتمع. والتبراع غرض يعكس نوعا من العلاقة بين الجنسين فقد يكون قديما قدم المجتمع وقد يكون حديث النشأة، أو متأخرا جدا عن سائر الانماط الادبية الاخرى، وربما تكون نظرة المجتمع كانت غير مشجعة للغزل الى حين، فربما نظرا لمحافظة المجتمع ظلت المرأة تنشده بعيدا عن انظار الرجال وداخل مجموعات النساء والصديقات في مجالس خاصة تحيطها السرية والحذر، وبما ان المرأة هي المبدع فقد ظل التبراع مرايا تعكس احاسيسها ومكنوناتها تجاه الرجل. فهو نفثة مصدورة تروح بها المرأة عن قلبها الجريح ونفسها المعذبة أملا ان تصل الى اسماع من تعنيه عبر مغنية أو أمة شادية، وغالبا ما تبقى المتبرعة مجهولة حفاظا على مبدئ الحشمة والوقار. ورغم ذلك فهو ابداع شعري يحتوي على العناصر الشعرية رغم قصره من اسلوب تصوير وأنغام وموسيقى. وعرفه احمد بابا مسكه بكونه قصيدة قصيرة من شطرين بنفس الروي تعبر بها الفتيات عن احاسيسهن المصادرة اجتماعيا…

ورغم ذلك فهو يمتاز بالبساطة والسهولة في المعجم وهو حساني الصناعة واللغة وترد فيه الكلمات الفصيحة احيانا لأن الحسانية هي أقرب اللهجات الى العربية الفصحى، ولم يكن التبراع في بدايته خاضعا لميزان معني على غرار الشعر الحر عند أولئك الذين اعتبروا النسق الخليلي ضيف مشاعرهم، ثم بعد ذلك وبعد تغلغله وتكوينه اتخذ في غالبه خمس حركات في الوحدة الاولى وثمان حركات في الوحدة الثانية، او ست في الاولى وثمان في الثانية وتلعب النغمة الموسيقية دورا هاما في هذا الاختلاف. والتبراع بطبيعته يعتمد على التلحين فهو شعر غنائي والسمة الغالبة فيه هي القافية الموحدة بين شطري التبريعة.

وما دام موضوع التبريعة وجدانيا فطبيعي ان يسيطر معجم الشوق والحب على لغته فتجد الفاظا حسانية من قبيل:

الأَسْقَامْ: اي اللواعج

التٍّلْيَاعْ: اللوعة وشدة الحب

يَحْجَلْ: التذكر

الليل: وقت الهجوع والخلود الى الذات

ولا شك ان في هذه المقدمة ما يفي للتعريف بهذا اللون الشعري الغزلي النسائي ولم أشأ ان اعالج الكثير من الجوانب المحيطة به من حيث النشأة والخصائص البلاغية، شكلا ومضمونا والموسيقى وغيرها من الجوانب.. وذلك لفسح المجال امام نماذج من التبراع مع شرح مبسط كي يدرك المتلقي بعض المقاصد التي ابدعتها المتبرعة في المتغزل به من الرجال.

الشكوى: المتبرعة تعرض شكواها من القيود مجتمعا وتقاليده فتقول:

يَوَيْشِي مَشْقَانِ مِنْ عَوَايِدْ مُورِيتَانِ

فما أكثر شقوتي من عادات بلدي موريتانيا.

وقد تشكو مما تكابده حالتها النفسية:

هَذَا مِنْ لَسْقَامْ إِنَكَّدْ وِرَڭَدْ لَعْظَامْ

هذا من كثرة الوله والحب يفرغ الجسم من حيويته فتصبح عظامه نائمة بلا حياة

الْڭَلْبْ آحْمُومَ وُالْجِسْمْ أَخْبَرْ فِيهْ آنْتُومَ

القلب اضحى فحما من شدة الاحتراف اما الجسم فأنتم ترون حاله اختبرتموه أكثر مني

ڭِدْ آمْنَيْنْ إِنْصَلِّ يَحْجَلِّي وُآنْعِيدْ آمَّلِّ

كلما قمت أصلي أتذكره فأعيد الصلاة

إِلْيَالِ كِنَّ اڭْعُودْ لَيْتَ مَا مَضَى يَعُودْ

ليالي كنا قعودا فيا ليت الماضي يعود.

بَاطِنْ ذِي الزِّيرَ ڭَطْ ابياظت لُ لِمْرِيرَ

الزيرة كناية عن التل الرملي المرتفع ولِمْريرَ السهل المنبسط والمتبرعة تكني عن باطن التل الرملي كان لديها بمثابة السهل الناعم المبسط، كناية عن كثرة ما تواصلا هناك.

الاستعارة: إِمْشَ زَيَّادْ وُابْڭَ لِفْرِيڭْ أَعْمَ يِنْڭَادْ

ذهب زيَّادٌ وبقي (لفريڭ) مجموعة الخيام أعْمَى يُقَاد، وكأن زياد هذا كان بمثابة العين المبصرة لدى لفريڭ كله وهي كناية بليغة عما اصابه من عمى بعد رحيل زياد (المحبوب)

يَا لْبَالْ آتْهَنَّ لَمْرْ الْمُلاَنْ مَاهْ آنَّ

بما انها تعاني من الحصار المفروض عليها ارتأت ان تخاطب قلبها بالتهني والاطمئنان لأن الامر لله وليس له وإياها، طالبة منه الاستسلام والرضى بالقدر وفي التبريعة توسل ضمني لله وطلب الانقاذ مما هي فيه.

إِصْبِرْ يَلْبَالْ شِ يِنْڭَالْ أُشِ مَا يِتْڭَالْ

هنا تتجلى صرامة المجتمع في وضعه الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها بتاتا، لا قولا ولا إحساسا. فتطلب من قلبها الصبر فما كل شيء يقال:

ألاَّ يَا مُلاَنَ حَا نَيْتَكْ وانْتَ تُحَانَ

رباه قد انتظرتك وانت تنتظر

وذلك كناية عن تعلق المتبرعة بفرج الله وهي على قناعة بانه المطلع على ما في قلبها وتنتظره فهو الأمل دون سواه.

آنَ ذَ الْبِيَّ رَجَّعْنِي لِلْجَاهِلِيَّ

إنَّ من كان سببي عاد بي الى الفترة الجاهلية

ألاَّ كَيَّلْنِي مِن لَسْقَامْ أُڭَيَّمْ عَنِّي

كمّا مَلَأَني أسقاما وحبا غادرني وتركني.

آنَ أَثْرِ نَنْسَ لَيْلِةْ لْخِميسْ امْعَ لِمْسَ

هل يمكنني ان انسى ليلة الخميس مساءً

بَلِّغْ سَلاَمِي لِلِّ في الْبَنْك الإِسْلاَمِي

بَالِي طَبيبُ مِسَّدْبِ شَوْرْ انْوَاذِيبُ

قلبي طبيبه راح إلى مدينة انواذيبو

تُونِسْ مِسْكِينَ مَا تَعْرَفْ عَنْهَ ثَمِينَ

الا تعرف تونس انها اصبحت ثمينة وذلك لكون المحبوب هاجر اليها اما للعمل او الدراسة مثلا.

أَثْرَكْ يَالْمَحْبُوبْ ما تسمع نِداءْ الْقُلُوبْ

وكأنك ايها المحبوب لا تسمع نداء القلوب

حَرَّكْ يا السَّائِقْ وَخَّرْتْ الْوَقْتْ ابْدَقَايِقْ

سق بسرعة ايها السائق فقد أخرت الموعد بدقائق

أَحْمَدْ لَجَانِ يَعْمَلْ خَلْقْ اللّه يَنْسانِ

لئن جاءني احمد فلينساني بقية خلق الله برمته.

خَالِڭْ دَيْمَانِي نَسَّانِ في الْڭَطْ آيْغَانِي

هناك ديماني (من قبيلة بني ديمان) أنساني في كل من سبق ان احبني على الاطلاق.

ذيكْ الصَّدْرَ ايَ تِنْزَارْ الْتِعْدالْ آلْغَايَ

تلك الشجرة تزار لكل غاية يراد تحقيقها.

فلربما كانت مكان لقاء المتفرقين.

رَبِّي لاَ تَمَّيْتْ كِلْ انْهَارْ انْدَوْرْ آلْمَارَيْتْ

اللهم يا رب لا تتركني يوما الا وقد اعطيتني ما سألتك

وبهذا نختم هذه الاطلالة الادبية الحسانية الرائعة. بتصرف

…يتبع….