Fin des locaux de recueillement à l’école : des leaders musulmans songent aux tribunaux

Le Centre culturel islamique de Québec, la Mosquée de la Capitale, l’Association des étudiants musulmans de l’Université Laval et l’Association des musulmanes et des musulmans du Grand Lévis ont signé une lettre dénonçant la situation. (Photo d’archives)

Félix Morrissette-Beaulieu

Se disant « surprise » et « choquée » de la directive de Québec d’interdire la présence de locaux de recueillement dans les écoles primaires et secondaires du Québec, la Table de concertation des organismes musulmans (TCOM) songe à ses options juridiques pour tenter d’annuler la décision.

Dans une directive transmise mercredi, le ministre de l’Éducation du Québec, Bernard Drainville, a interdit aux centres de services scolaires de transformer des salles de classe pour en faire des lieux de prière.

Dans une lettre rédigée notamment par le Centre culturel islamique de Québec, la Mosquée de la Capitale, l’Association des étudiants musulmans de l’Université Laval, l’Association des musulmanes et des musulmans du Grand Lévis, l’Association islamique de Rimouski ainsi que l’Association socioculturelle islamique Louperivoise, des signataires ont fait part de leur indignation face à la sortie du ministre de l’Éducation M. Bernard Drainville […] .

La TCOM critique le fait que cette directive survient en plein mois du ramadan, qui se déroule du 23 mars au 23 avril cette année. Ça crée beaucoup d’émoi dans notre communauté , témoigne le président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, signataire de la lettre.

Il reproche également au gouvernement provincial d’avoir annoncé cette directive sans consulter les organismes qui représentent la communauté musulmane.

Bataille devant les tribunaux?

La Table de concertation en est à réfléchir à saisir les tribunaux pour tenter d’annuler cette directive du gouvernement caquiste. Mohamed Labidi dit avoir eu des communications avec des leaders musulmans de Montréal.

Tous sont d’accord avec l’idée d’aller en justice. On trouve que nos droits sont bafoués et que les avocats nous conseillent de faire de même , prévient Mohamed Labidi.

Aucune décision n’a été prise pour le moment.

« On va étudier le dossier de façon juridique et si nos avocats nous demandent d’aller de l’avant, on va y aller. »— Une citation de Mohamed Labidi, président du Centre culturel islamique de Québec

Mohamed Labidi, président du Centre culturel islamique de Québec (Photo d’archives)

PHOTO : RADIO-CANADA / CATHY SENAY

Nous disons au ministre que vous ne nous offrez pas la voie du dialogue, mais vous nous poussez à prendre la voie du droit que nous reconnaissent les deux chartes canadienne et québécoise des droits et libertés pour lutter contre cette décision. Nous perdons tous une énergie positive pour la construction du vivre-ensemble et c’est vraiment dommage , peut-on lire dans la lettre de la TCOM.

Pas de prière en classe

Le cabinet du ministre de l’Éducation a refusé de commenter la lettre, vendredi.

Le ministre de l’Éducation du Québec, Bernard Drainville (Photo d’archives)

PHOTO : RADIO-CANADA / SYLVAIN ROY ROUSSEL

Plus tôt cette semaine, Bernard Drainville a annoncé sa directive. L’école, ce n’est pas un lieu de prières. Une personne ou un groupe ne devrait pas pouvoir utiliser une salle de classe comme une salle de prières , estimait le ministre.

Ce n’est tout simplement pas compatible avec le principe de la laïcité, avec la loi sur la laïcité de l’État.

Ne pouvant interdire la prière à l’école, le ministre demande aux étudiants de le faire silencieusement.

Maintenant, si quelqu’un veut prier silencieusement, c’est son droit fondamental.

Jeudi, le gouvernement a confirmé qu’il n’entendait pas cesser l’utilisation de salles de recueillement dans les cégeps et les universités de la province.

La directive ne concerne que le réseau scolaire public et nous n’avons pas l’intention d’émettre une directive pour les cégeps et les universités , a simplement répondu le cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.