Dr Mohamed Kamal BENHAYOUN- Gastroentérologue, Casablanca

Introduction



Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) constituent un important enjeu de santé publique en raison de leur fréquence en nette croissance, de leur impact physique, psychologique et social considérable, ainsi que de leur coût économique élevé. Bien que principalement affectant le colon, ces maladies peuvent également toucher d’autres parties du tube digestif telles que l’œsophage, l’estomac ou l’intestin grêle.



Les causes précises de ces maladies ne sont pas connues, probablement une combinaison de facteurs génétiques, immunologiques, environnementaux, alimentaires et à un rôle potentiel de la flore microbienne. Les pays nordiques sont davantage touchés que les pays du sud. Au Maroc, la prévalence exacte de ces maladies est inconnue, mais la Société Marocaine de Maladies de l’Appareil Digestif (SMMAD) travaille activement à la mise en place d’un registre national pour ces maladies qui devrait démarrer en 2023.



Diagnostic



Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont principalement constituées de deux maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Elles affectent les sujets jeunes, ayant en moyenne 35 ans, avec une légère prédominance masculine.

La maladie de Crohn peut affecter l’ensemble du tube digestif, mais elle se caractérise souvent par une localisation préférentielle dans la région iléo-caecale, avec une atteinte segmentaire et une évolution descendante. Les symptômes cliniques ne sont généralement pas très alarmants et comprennent des douleurs abdominales, des épisodes subocclusifs. une diarrhée, de la fièvre, une perte de poids et parfois des symptômes qui peuvent ressembler à une appendicite. La maladie peut également se révéler par des lésions anopérinéales, telles qu’un abcès, une fissure ou une fistule. Dans notre pays, la tuberculose intestinale, qui présente des symptômes similaires, peut parfois rendre difficile le diagnostic différentiel.

En revanche, la rectocolite hémorragique commence généralement au niveau du rectum et se propage progressivement vers le haut du côlon. Les symptômes cliniques sont souvent bruyants et incluent des coliques aiguës, une forte diarrhée avec des saignements et des glaires. Il peut être difficile de distinguer cette maladie d’une colite infectieuse, en particulier une amibiase.



Fig 1. Répartition de l’atteinte de la Maladie de Crohn (gauche, exemple) et de la colite ulcéreuse (droite)



Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ont une évolution marquée par des périodes de poussées et de rémissions, mais la guérison complète est rarement atteinte, d’où l’importance de maintenir le traitement même lors des phases de rémission où le patient peut avoir l’impression d’être guéri.

Le diagnostic des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin repose sur des examens

biologiques visant à rechercher une anémie ou des signes d’inflammation, tels que l’élévation de la CRP (protéine C-réactive) et de la calprotectine fécale. L’examen clé pour le diagnostic est l’endoscopie digestive, notamment la coloscopie, qui permet de visualiser les lésions, de déterminer leur siège et leur étendue, et de réaliser des biopsies pour l’examen anatomopathologique. Bien que souvent appréhendée, la coloscopie est désormais réalisée en ambulatoire sous anesthésie et est bien tolérée. La calprotectine fécale est également très utile pour l’évaluation de la réponse au traitement et la détection précoce des rechutes.

L’échographie intestinale est un autre outil non invasif, facilement accessible et peu coûteux pour le diagnostic et le suivi de ces maladies. Ces examens permettent d’améliorer la compliance et l’adhésion au traitement, ce qui réduit les complications, les hospitalisations et le recours à la chirurgie.

Traitement



La prise en charge de ces maladies nécessite une approche multidisciplinaire, impliquant des concertations régulières entre différents acteurs, gastroentérologues, chirurgiens, radiologues, internistes ou anatomopathologistes, qui se basent sur des connaissances approfondies et en constante évolution. Nous sommes heureux de constater que l’expertise marocaine est excellente grâce à des programmes de formation médicale continue (FMC) de qualité, assurés par nos sociétés savantes.

Le traitement a connu une évolution dans ses objectifs. Avant l’année 2015, le traitement visait principalement à obtenir une rémission clinique de la maladie, c’est-à-dire une disparition des symptômes sans tenir compte de l’état anatomique du colon. Mais cette approche comportait un risque de sous-traiter certains cas et voir se développer une forme sévère. Ensuite, à partir de 2015 (avec STRIDE), l’objectif thérapeutique a été de parvenir à une rémission clinique et histologique, c’est-à-dire la cicatrisation des lésions endoscopiques, En 2020 (avec STRIDE-II), l’objectif a été étendu pour inclure la normalisation de la CRP et de la calprotectine fécale. Actuellement (avec PRO-2), il est également demandé d’obtenir une restauration de la courbe de croissance chez l’enfant et une qualité de vie

normale.

L’arsenal thérapeutique s’est considérablement enrichi ces dernières avec le développement de plusieurs classes de médicaments, notamment les biothérapies qui agissent directement sur le système immunitaire et sont de plus en plus efficaces, mais souvent coûteux ce qui limite leur utilisation. Cependant, même si le coût des biothérapies est important, leur efficacité permet de limiter les coûts de santé de ces patients en définitive car ils seront moins hospitalisés et moins opérés. Heureusement, la couverture médicale généralisée est devenue une réalité depuis décembre 2022, ce qui facilite l’accès aux soins et soulage les patients du fardeau économique. De plus, le processus de numérisation en cours du système de santé devrait simplifier les procédures et les contraintes administratives de prise en charge.

Conclusion



Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) sont un enjeu majeur de santé publique, avec une fréquence croissante et une évolution constante des connaissances et des moyens de traitement. La généralisation de la couverture médicale et la numérisation vont permettre d’assurer une offre de soins de qualité équitable et une optimisation des coûts. Une sensibilisation accrue des médecins généralistes et une formation médicale continue de qualité garantissent une meilleure prise en charge des patients.



