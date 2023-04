Les Distributions Bellucci présentent la nouvelle collection de machines à Espresso Bellucci

Bellucci Ltée, entreprise issue de ‘’Saeco Canada’’, est l’un des plus importants distributeurs d’équipement de café au Canada. Elle distribue des machines à café espresso pour tous types de besoins autant résidentiels que commerciaux. Distributions Bellucci est le distributeur de marques renommées telles que Saeco Professional, Caffitaly System, Carimali, Elektra, Bellucci, Slingshot et Thermoplan.

Bellucci Ltée compte à ce jour plus de 700 détaillants au Québec et en Ontario en plus des nombreux autres détaillants à travers le Canada. La compagnie vise à offrir une expérience de qualité avec ses machines à café italiennes et son espresso haut de gamme. Par ailleurs, elle est fière de partager à ses clients la grande culture des cafés italiens!

Les Distributions Bellucci ont à cœur la qualité de leur café ainsi que les produits qu’ils vendent. Ils veulent offrir la meilleure expérience aux clients tant au niveau du goût que du service à la clientèle offert. Les Distributions Bellucci sont présents dans beaucoup de salons et expositions tant au Québec que partout ailleurs au Canada afin de faire connaitre leur produits exclusifs.

Les Distributions Bellucci possède aussi un important service de réparation de machines.

La nouvelle collection Bellucci :

BELLUCCI SLIM VAPORE

La Bellucci Slim Vapore est une machine à espresso automatique compacte et élégante conçue et développée en Italie. Les Slim font ressortir le meilleur de vos grains de café préférés grâce à leurs systèmes d’extraction de café innovant.

VÉRITABLE ESPRESSO ITALIEN AVEC UN RICHE CREMA

Doté d’un groupe café surdimensionné breveté et facile à nettoyer, d’un système d’extraction puissant de 19 bars et d’un moulin à meules en acier inoxydables, les Bellucci Slim épatent par leurs performances dans un si petit format!

Caractéristique : https://distributionsbellucci.com/fr/produit/bellucci-slim-vapore/

Bellucci Slim Latte

La Bellucci Slim Latté est une machine espresso automatique compacte et élégante conçue et développée en Italie. Les Slim font ressortir le meilleur de vos grains de café préférés grâce à leurs systèmes d’extraction de café innovant.

La Slim Latté vous permet de produire de délicieux latté et cappuccino en tour de main grâce à sa fonction automatique!

Caractéristique : https://distributionsbellucci.com/fr/produit/bellucci-slim-latte/

BELLUCCI ARTISTA INOX

MACHINE ESPRESSO TRADITIONNELLE HAUT DE GAMME

D’une qualité de finition exceptionnelle, les Bellucci Artista sont fabriquées à la main avec soin à Milan en Italie avec des composantes professionnelles. L’Artista est magnifiée par des élements en bois et est équipée d’une foule d’éléments ergonomiques innovants.

Caractéristique : https://distributionsbellucci.com/fr/produit/bellucci-artista-inox/