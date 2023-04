Festival du cinéma Vues d’Afrique annonce avec fierté l’arrivée de La Fondation ISHANGO MILEL à titre de partenaire de sa 39ieme Édition

Mr Richard Vissandjee (RV), consultant international en marketing événementiel et en alliance stratégique en partenariat et commandite. nous a annoncé en toute fierté que dorénavant La Fondation ISHANGO MILELE sera partenaire du 39 nième Festival (VA).

Mr Vissandjee m’a confié que ce nouveau partenariat avec (VA), n’est sans aucun doute que le début d’une relation qu’ il espère longue et productive pour les deux parties. Il poursuit et il confirme que cette relation est vouée a un succès inconditionnel, vue que les deux entités ont un but commun : celui de rehausser la valeur de l’Afrique, reconnaitre ses talents et les valoriser sur la scène mondial culturelle et technologique.

La Fondation ISHANGO MILELE encourage et stimule la sensibilisation et la compréhension des jeunes de l’importance de la science et de la technologie en tant que force d’harmonie et de progrès. Il le fait en célébrant les réalisations et les efforts créatifs de l’Afrique dans les domaines de la science, de la technologie et des arts. Elle fait prendre conscience de l’Afrique et de sa place dans le monde moderne, en s’appuyant sur sa contribution au progrès à travers les âges ainsi que sur le génie et la créativité de ses habitants d’aujourd’hui.

La Fondation ISHANGO MILELE est une structure associative, au service de sa symbolique “ISHANGO” et de ses valeurs, unissant les actions de nombreuses associations culturelles et scientifiques, en vue de partager les connaissances et les valeurs globalement, pour que la paix prévale. L’objectif de la Fondation ISHANGO MILELE est d’envoyer des signaux forts, transcendant la cacophonie actuelle de la corruption et de souligner les nombreuses initiatives existantes et en cours. À cette fin, la Fondation ISHANGO MILELE organise des événements et des réunions, communiquant les initiatives à toutes les parties prenantes impliquées dans ce progrès, en utilisant le nom de “ISHANGO” dans toutes ses composantes. La Fondation ISHANGO MILELE est l’incubateur de nombreuses initiatives, avec plusieurs partenaires en France, au Mali, en Lettonie, en Grèce, aux «Le partage des connaissances pour la paix» peut progresser indéfiniment.

La Fondation ISHANGO MILELE est une division de SOLIDUS UNIT, une organisation à but non lucratif et de CLANiC, le plus grand réseau de prestataires de formation professionnelle en Belgique regroupant 120 organisations à but non lucratif, 12 associations internationales, 12 fondations privées et 3 fondations publiques. https://clanic.org

La Fondation ISHANGO MILELE fait partie de SOLIDUS UNIT, une association dont l’objectif est de mettre en œuvre des actions citoyennes et d’aider les personnes en difficulté sociale et professionnelle. La philosophie de SOLIDUS UNIT est utilisée dans un souci de responsabilité et d’équité entre le travailleur et le consommateur.