Sauriez-vous nommer l’erreur à ne pas faire pour se remettre en forme?

Bien qu’il y en ait plus d’une, mon invitée, Marie-Ève Tétreault, qui est coach fitness et dans le domaine depuis plus de 20 ans vient en discuter avec nous aujourd’hui.

Comme nous le savons, l’exercice physique est un incontournable pour la mémoire et pour le bien-être. Notre plus grand défi pour plusieurs d’entre nous est lié au syndrome que j’aime appeler «j’le sais, mais j’le fais pas». Nous savons bien que c’est bon pour nous, mais de tout sortir ce qu’il nous faut tel que les chaussures et les vêtements de sport et d’y aller, il y a tout un monde.

Donc la plus grande erreur que les gens font, selon ce que Marie-Ève a constaté, c’est que nous attendons d’être motivé, d’être au top de notre forme, d’avoir une belle énergie ou d’avoir perdu du poids avant de se mettre à bouger. Comme elle nous a si bien dit, la motivation c’est momentané. Donc ça vient et repart aussitôt. Instaurer une routine accessible dans votre horaire bien occupé peut aider grandement, et aussi de faire de petites actions à la fois.

La deuxième erreur fréquente que Marie-Ève a remarquée c’est que les gens y vont «all in», trop fort, trop gros et avec trop d’ambition, ce qui occasionne généralement déception ou abandon.

En résumé, il y aura toujours des excuses pour nous repousser à faire des actions, mais il est primordial de ne pas attendre que le moment parfait arrive. Faites de petites étapes à la fois. Donnez-vous un objectif simple et réalisable qui peut être coché et que vous serez fier d’avoir accompli. Si c’est trop difficile, vous ne le ferez pas et vous serez déçu. Ça peut être aussi simple que de se mettre en tenue de sport pour se mettre dans un autre état d’esprit et graduellement ajouter autre chose.

Cela peut-être de participer au web sommet gratuit de Marie-Ève, bouge plus, mange mieux, shine now qui débute le 10 avril 2023:

Marie-Ève nous a également partagé que sur sa plate-forme d’entraînement, qui est accessible de la maison, se trouve des entraînements de seulement 7 minutes, faciles à inclure dans un horaire chargé. C’est tellement parfait. Le Dr. Bredesen a démontré que les exercices à haute intensité sont excellents pour le cerveau et la mémoire. Dès 4 minutes de ce type d’entraînement, le cerveau ressent beaucoup de bénéfices et qu’à 7 minutes, il obtient le maximum de bénéfices. Je vous invite à aller voir son site et ce qu’elle offre :

J’ai demandé à Marie-Ève, lors de notre échange, de nous rappeler les différents bénéfices de l’entrainement. Voici ce qu’elle nous a partagé.

Au niveau physique : possible perte de poids, meilleur tonus musculaire, meilleure flexibilité, meilleur équilibre, meilleure posture.

: relâcher le stress quotidien, diminue l’anxiété. Au niveau de la santé globale : augmentation du système immunitaire, aide le corps à s’auto-réguler, active le métabolisme, diminue le risque de déclin cognitif, diminue le risque de la maladie d’Alzheimer ainsi que les douleurs chroniques. Les différentes douleurs, à moins d’une maladie quelconque, sont souvent associées à un muscle faible.

Sachant tout cela maintenant, qu’allez-vous mettre en place aujourd’hui comme premiers pas?

Marie-Ève vous invite donc à rester curieux afin de vous informer sur votre santé auprès de gens compétents pour vous aider à atteindre vos objectifs. Pour en apprendre davantage, inscrivez-vous à son web sommet dès maintenant, cela vous donnera des pistes.

Pour s’inscrire (c’est gratuit) : https://www.marieevetetreault.com/bougemangeshine2023

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

