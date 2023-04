Par Houria Zaari

Déjà, toute jeune, j’étais en pâmoison devant la beauté de la nature, de l’art, sous toutes leurs formes.

Les arbres en particulier me fascinaient, et leur contemplation m’émouvait aux larmes.

Et lorsqu’au détour d’une saison un vent printanier faisait frissonner et danser les feuilles des trembles, et qu’une brise malicieuse les faisait chanter dans un bruissement harmonieux au son argentin, j’étais transportée presque en transe, la musique de Strauss accompagnait alors dans ma tête cette offrande divine.

Je ne me lassais pas d’effleurer du regard la chevelure des saules-pleureurs retombant fragilement, mais majestueusement jusqu’à balayer le sol de leurs feuillages dentelés et délicats se balançant capricieusement au moindre souffle de vent.

Puis les gigantesques eucalyptus, altiers et triomphants, les mythiques oliviers centenaires, les mimosas aux perles en coton jaune, les peupliers, les platanes aux feuilles changeantes, avaient leur rituel unique de coquetterie.

Quand aux fleurs, elles n’étaient pas en reste, j’étais enveloppée d’un enchantement perpétuel, le velours des capucines, le satin des roses, le moiré des orchidées toute cette riche toile tissée pour notre félicité, mes yeux s’en pénétraient, s’en imprégnaient, s’en délectaient.

Chaque fleur était à elle seule une œuvre d’art, un chef-d’œuvre de la nature, un modèle pour l’artiste qui ne pouvait être qu’admiratif et humble devant de tels miracles.

Aucun ennui aucun souci ne résistaient à tant de grâce tout s’effaçait, j’en demeurait pantoise rassérénée.

C’est qu’avec l’âge ces impressions de jeunesse,

ne firent que s’accentuer, cédant la place à un sentiment de plénitude qui me réjouissait et me réconfortait face aux déconvenues et aux aléas de l’existence.

La nature reste pour moi source de vie, et surtout de renouveau.

Finalement la vie c’est la nature laissons nous porter par elle, elle n’en sera que plus belle et plus paisible.

Ô vous qui avez de la peine, qui traversez problèmes après problèmes réfugiez vous dans la somptuosité de dame nature et en toutes saisons et circonstances, laissez-vous bercer par sa grandeur et sa majesté, vous y puiserez toute l’énergie pour vous ressourcer et affronter la vie sereinement et plus encore, soyons des romantiques invétérés et insatiables, soyons heureux !!!…

Houriya Zaari