Parution du roman « LES REGRETS DE L’ONCLE MESSAOUD » de l’écrivain Abderrahman Ameziane.

Qui n’a jamais regretté certains épisodes de son passé ? Nostalgique, Messaoud, le gestionnaire

de l’eau du village, retrouve chaque soir son neveu Abdou pour lui raconter son histoire et lui confier

ses secrets les plus intimes. Au travers d’anecdotes truculentes, il lui dévoile ses romances

extraordinaires et ses choix de vie. Dans cet ouvrage, Abderrahmane Ameziane nous livre un récit

anthropologique illustrant la vie difficile des habitants des montagnes du Rif pendant le protectorat

franco-espagnol, puis aux débuts de l’indépendance du Maroc. Grâce à sa sensibilité et à ses talents de

narrateur, son témoignage attire rapidement notre intérêt pour ses personnages hauts en couleur et

ses intrigues surprenantes. Au bout du chemin Messaoud parviendra-t-il à trouver le bonheur ?

Il s’agit du troisième ouvrage tant attendu édité en 2022 par Saad Ibntalib ; membre du réseau

des cafés culturels au Maroc et organisateur des événements sportifs et sociaux à travers le royaume.

A l’initiative de Mr Brahim Haddaoui, la rencontre avec l’écrivain dans les montagnes du rif en 2016 a

fructifié une série d’événements ou l’écrivain avait présenté ses ouvrages qui ont passionné le public

et les médias.

Abderrahmane Ameziane est né au Maroc en 1953. Boured, son village natal situé dans la

province de Taza, était alors placé sous protectorat français. Les tragédies subies pendant la guerre de

libération dans ce fameux “triangle de la mort” ont marqué Ameziane profondément. Il a embrassé

très jeune la carrière d’instituteur tout en poursuivant ses études, il a obtenu une licence en littérature

française à l’université de Fès et est devenu professeur de français, essentiellement au lycée de Ksar El

Kebir et de Taza. Auteur de nombreux poèmes et récits en langue française. Deux de ses ouvrages ont

déjà été publiés : Merveilles d’une campagne (Editions Mille poètes et imprimerie Hi-Tec Print) – Trois

filles, trois destins (Editions Edilivre). L’une de ses nouvelles : Hassan et Hassania, a été récemment

adaptée au théâtre par la troupe SoorArt de Meknès. Retraité depuis 2013, il continue d’écrire et de

promouvoir la lecture auprès de ses concitoyens lors d’événements culturels dans sa région.

Le réseau des cafés culturels au Maroc a pris sous son aile cette édition qui a été élaborée par

des spécialistes français, déclare le président Mr Nourdine Aqchani.

A noter que Le ministère de la jeunesse de la culture et de la communication « secteur culture

» maintien son apport aux programmes du réseau des cafés culturels au Maroc à travers un partenariat

mis à jour par le ministre Mr Mohammed Mehdi Bensaid.

Editeur : Saad Ibntalib

Tel : +212 624 137 510

ISBN : 978-9920-32-140-2