Vues d'Afrique Avocat Me Wadii Mahammadi Vues d'Afrique
À la une Afrique Culture

أيام الراعي…غمر في عالم الرعاة بالهضبة السعيدة بأيت بوكماز وبرنامج متنوع ينتظر المشاركين من 03 إلى 08 مايو 2023 -التفاصيل-

5 avril 2023
Maghreb Observateur
No Comments
Tweetez
Partagez
Partagez
Enregistrer
Nombre de vues de cet article : 329

تنظم “ليونس بربر” من 3 إلى 8 مايو 2023 ، بايت بوكماز تجربة غامرة!  ستجمع The Shepherd’s Days، في نسختها الأولى، بينالاكتشاف والاسترخاء.

Vues d'Afrique

   وسيسلط العلماء والخبراء في المجال الضوء على مختلف الموضوعات المتعلقة بالإنسان والحيوان والفضاء، ستعود بالرعاة الى اعادةاستكشاف طريقة حياتهم وعيشها.

   كما ستعرف هذه الايام الثقافية والتي تنظم في نسختها الاولى حضور مجموعة من الخبراء والعلماء في المجال من اجل تعزيز مهنةالراعي وأسلوب حياته ومعرفة أجداده، بإعتباره تراثا غير ماديا يجب الحفاظ عليه.

   وحسب برنامج توصلت جريدة le61.ma بنسخة منه، فإن برنامج الايام التي ستنظم ستعرف تنوعا شاملا سيدفع ساكنة المنطقة والرعاةخاصة الى اعادة اكتشاف الماهية الحقيقية لعملهم، ولمنطقتهم، وذلك بإرشادات خبراء ومختصين في هذا المجال.

   وتنزيلا لذلك تم وضع برنامج متنوع وسعر مناسب للراغبين في المشاركة ، وستجدون في الصور اسفله المعلومات الاساسية للاستفساروالحجز 

C’est une excellente nouvelle !

Alliance Berbère organise une expérience immersive appelée “Byte Bookmaz”, du 3 au 8 mai 2023.

Les Journées du Berger, dans leur première édition, offriront une expérience unique qui alliera découverte et détente. Il s’agit d’une occasion fantastique pour les personnes intéressées par la culture et la nature de participer à un événement exceptionnel.

Les détails exacts de l’événement ne sont pas encore connus, mais je peux vous assurer que Alliance Berbère mettra tout en œuvre pour garantir une expérience mémorable.

ا:     

Source : Le 61.ma

Tweetez
Partagez
Partagez
Enregistrer
Vues d'Afrique

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vues d'Afrique