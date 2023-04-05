أيام الراعي…غمر في عالم الرعاة بالهضبة السعيدة بأيت بوكماز وبرنامج متنوع ينتظر المشاركين من 03 إلى 08 مايو 2023 -التفاصيل

تنظم “ليونس بربر” من 3 إلى 8 مايو 2023 ، بايت بوكماز تجربة غامرة! ستجمع The Shepherd’s Days، في نسختها الأولى، بينالاكتشاف والاسترخاء.

وسيسلط العلماء والخبراء في المجال الضوء على مختلف الموضوعات المتعلقة بالإنسان والحيوان والفضاء، ستعود بالرعاة الى اعادةاستكشاف طريقة حياتهم وعيشها.

كما ستعرف هذه الايام الثقافية والتي تنظم في نسختها الاولى حضور مجموعة من الخبراء والعلماء في المجال من اجل تعزيز مهنةالراعي وأسلوب حياته ومعرفة أجداده، بإعتباره تراثا غير ماديا يجب الحفاظ عليه.

وحسب برنامج توصلت جريدة le61.ma بنسخة منه، فإن برنامج الايام التي ستنظم ستعرف تنوعا شاملا سيدفع ساكنة المنطقة والرعاةخاصة الى اعادة اكتشاف الماهية الحقيقية لعملهم، ولمنطقتهم، وذلك بإرشادات خبراء ومختصين في هذا المجال.

وتنزيلا لذلك تم وضع برنامج متنوع وسعر مناسب للراغبين في المشاركة ، وستجدون في الصور اسفله المعلومات الاساسية للاستفساروالحجز

C’est une excellente nouvelle !

Alliance Berbère organise une expérience immersive appelée “Byte Bookmaz”, du 3 au 8 mai 2023.

Les Journées du Berger, dans leur première édition, offriront une expérience unique qui alliera découverte et détente. Il s’agit d’une occasion fantastique pour les personnes intéressées par la culture et la nature de participer à un événement exceptionnel.

Les détails exacts de l’événement ne sont pas encore connus, mais je peux vous assurer que Alliance Berbère mettra tout en œuvre pour garantir une expérience mémorable.

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Source : Le 61.ma