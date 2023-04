Abderrahmane Zenat : L’art est universel il n’appartient à aucune religion

Né en 1943 à Oujda, est un écrivain, poète et peintre. Notamment connu pour être le premier artiste à affirmer son art à travers le Maroc, il se différencie en remettant en question un bon nombre de préceptes du monde Arabe.

Biographie

Orphelin de père tirailleur Marocain sous le drapeau français, dès l’enfance, il se trouve abandonné dans la rue. Livré à lui-même, sans attache ni point de repère, il vagabonde dans les rues et les terrains vagues de sa ville natale. Pour subsister, il prend l’habitude de se nourrir des restes dans le fond de poubelles. À cause de ses conditions de vie difficiles dormant dans les rues de Oujda, sa ville natale, il se retrouve, à l’âge de 12 ans, cloué dans un lit d’hôpital, atteint de tuberculose.

Pendant toute la durée de son hospitalisation, initialement dans le but de passer le temps, il se mit à gribouiller des dessins sur n’importe quel papier lui tombant sous la main. Grâce à une boite de gouache offerte par l’infirmière française, madame Michèle, avec passion il s’initia à la peinture et puis, bientôt à la lecture à l’écriture. A dix-huit ans, grâce à l’appui du docteur Sauvaget, un ancien médecin militaire, chef de l’hôpital d’Oujda, il fut recruté comme aide soignant à la Santé Publique

Petit à petit, il s’initie à la lecture puis à l’écriture. Son premier livre, qu’il écrit à l’âge de 51 ans, Les cigognes reviendront elles à Oujda ?, est choisi pour l’examen du baccalauréat au Maroc. Dès lors, le besoin d’écrire ne le quitte plus. Il s’inspire de son vécu et aime romancer ses histoires en créant des personnages tourmentés au destin tragique.

L’œuvre de Abderrahmane Zenati est chargée de cet optimisme qui est indispensable au développement de la création. Certains se demandent: Zenati est-il peintre ? Est-il écrivain ?… Il est les deux à la fois… Et ce fait le porte au sommet de son art et de sa création. Comme tous les artistes du monde, cet artiste marocain est un résistant, c’est un défenseur de la liberté créatrice. Réalisme dans ses écrits et utopie fantaisiste dans ses peintures guident sa main. Il est toujours pressé. Il peint vite et il écrit vite. 63 ouvrages édités et des centaines de toiles à travers le monde. ” Il y a tant de choses à peindre, à écrire et la vie est si courte”, dit-il souvent.

Abderrahmane Zenati a tout pour être le leader des artistes peintres dans sa région du Maroc Oriental. Il fut le premier à exposer ses ouvrages dès les années 50. Et puis il possède le don et une volonté de fer. Quand on a la chance de pouvoir le regarder peindre, il nous semble que tout ce qu’il réalise est facile. Il travail avec aisance et adresse surprenantes. Pudique, assez timide, il est beaucoup plus à l’aise dans la solitude de son atelier que dans une performance en public..

L’oeuvre de Abderrahmane Zenati s’inscrit entre l’Art brut et l’Art contemporain. Cet autodidacte marocain a l’audace dans le trait, dans la forme et les couleurs. Il a la spontanéité dans les idées, dans les histoires qu’il nous raconte à travers ses nombreux ouvrages. C’est un peintre narratif. Sa source d’inspiration, c’est sa propre vie, c’est sa grande culture, où il puise ; mythologies, revues et corrigées par ses soins ; histoires populaires de son enfance, de son pays. Il peint avec une fougue guerrière.

Ses œuvres

Les cigognes reviendront-elles à Oujda ?

La Mémoire de la Fourmi

Le Vol de la Fourmi

La Déchirure

L’Aube des Maudits

Le Retour du Bigame

Marjana

Goût de Cendre

La Seconde Épouse

La Maison en Face

Tamoula

Paroles de fous

El Hogra

La Vallée des Oliviers

Une homme simple

Les Malheureux

Paroles Étranglées

L’homme en Colère

Sans Rancune

L’Homme d’Amérique

Un Orphelin chez les Artisans

Mon Ami Tchita le Juif

Histoire d’Amour

De la Haine en Héritage

Chagrin d’Amour

Confidences d’un Âne de l’Oriental

Haffou le Fou

La Malédiction d’Allah

Le Vent de l’Est s’arrête à Figuig

Adieu Oujda ma Bien-aimée !

Ces Hommes fous de l’Oriental

Des Mots qui remplacent le Pain

Source : Canal Blog