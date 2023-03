Dévoilement de la programmation du 39e Festival international de cinéma Vues d’Afrique présenté par Québecor à la Cinémathèque québécoise du 20 au 30 avril

Bande annonce : https://bit.ly/3FV3fDy

Montréal, le 28 mars 2023. Aujourd’hui, lors d’une conférence de presse tenue à la Cinémathèque québécoise, le Festival international de cinéma Vues d’Afrique, présenté par Québecor, a dévoilé sa programmation. Cette année marque le retour en salle de toutes les activités nombreuses et variées après des éditions qui se sont produites soit de façon virtuelle soit en mode hybride. La marraine Halimatou Gadji et le parrain Stanley Février accompagnent avec leur talent ce 39e festival dont les projections et les rencontres débuteront le 20 en soirée inaugurale au Cinéma Guzzo du Marché central avec la première canadienne du film Hommage d’une fille à son père de Fatou Cissé en présence de la réalisatrice et sous la présidence de son Excellence madame Fatima Braoulé Meïté ambassadrice du Mali au Canada. 109 films en provenance de 39 pays sont programmés tous formats confondus dont 38 dans la section fiction, 25 dans celle du documentaire, 9 épisodes de séries de télévision ou sur le web, 14 films d’animation 17 films de la sélection Regards d’ici – dont 1 hors compétition et 6 films dans la sélection Hors compétition internationale. À noter que 42 % de ces œuvres ont été réalisées par des femmes ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 2022 et ceci est valorisé par le Centre d’étude et de coopération international (CECI) qui milite en faveur de l’égalité homme / femme dans le cinéma africain. Un prix reflétant cet aspect de la production est à nouveau remis dans le cadre du 39e Vues d’Afrique. Le CECI, partenaire de longue date, décernera un Prix spécial au film de l’ensemble de la programmation qui illustre le mieux la promotion d’Agir pour l’égalité́.

La 39e édition de Vues d’Afrique est très fière de présenter quatre premières mondiales de cinéastes reconnus à l’échelle internationale. De plus, sur l’ensemble de la programmation, 64 présentations seront des premières canadiennes ce qui représente plus de la moitié des projections et témoigne de l’importante notoriété du festival sur le circuit des manifestations internationales.

La compétition des films de fiction propose 12 longs métrages et 26 courts et moyens métrages en lice pour les prix du long métrage et court métrage décernés par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice offerts par le Centre culturel marocain de Montréal et valorisés par Maghreb Observateur. Dans cette sélection on peut citer les premières mondiales des films La beauté irrésistible d’Ines Umuhire Nyiarama du Rwanda, d’Entre cri et réveil de R. Samuel Kwame Amenyenu du Bénin et d’Une si longue attente de Habibou Zoungrana du Burkina Faso.

La sélection internationale des documentaires comprend 7 longs métrages, 5 moyens métrages et 13 courts métrages. Parmi les nombreuses premières canadiennes, se démarquent Le chant des vivants de la réalisatrice Cécile Allegra présenté en première canadienne qui sera présente et accompagnera une rétrospective de ses films précédents, Voyage en Barbarie (Prix Albert-Londres), et Lybie, anatomie d’un crime. La question du défi écologique au Cameroun est abordée dans Ma ville en héritage, en première canadienne également, d’Ervy Ken Patoudem dont Vues d’Afrique avait sélectionné Poly-amour en 2012. Les prix du ministère des Relations internationales et de la Francophonie sera remis aux meilleurs documentaires de cette section.

De nouveaux cinéastes d’ici proposent une approche innovante sur les enjeux et les histoires liées aux pays africains et créole. La section Regards d’ici répond à cet objectif et le public pourra découvrir 16 œuvres récentes qui seront couronnées par les prix du long et du court et moyen métrage remis par les Studios MELS. Dans cette section on retrouve, entre autres, Elles, moyen métrage réalisé par Sabrina Hammoum qui suit le parcours de Sarahmée à travers l’Afrique à la rencontre de citoyennes en action qui ont à cœur leur communauté. Ce sera une soirée spéciale gratuite sous l’égide de TV5 Québec/Canada pour le lancement de la série homonyme en présence de la rappeuse québécoise.

Les séries web ou TV et les films d’animation sont un fleuron traditionnel du Festival international de cinéma Vues d’Afrique : pas moins de 9 séries et 14 œuvres d’animation sont au programme cette année. On y retrouve, La remontada, que Gervais Djimeli Lekpa a mis 20 ans à réaliser et qui sera projeté en première canadienne tout comme L’imam, le poulet et le pasteur du Burkinabe Dramane Gnessi ainsi que la série Ô Batanga d’Alex Ogou, meilleure série du FESPACO. Les séances de cette section seront animées par Halimatou Gadji, vedette de séries africaines.

Comme chaque année, Regards sur la relève est une vitrine sur les cinéastes émergents. Trois longs métrages et 51 courts et moyens métrages sont programmés dans cette section parmi laquelle on peut citer Irréprochable d’Anaïs Lonkeu diplômée de la Fémis.

Depuis les débuts du festival, le Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA) réunit un jury pour remettre le Prix Droits de la personne à des films présentés parmi toutes les sections du festival. Par ailleurs, le commanditaire Smith & Vigeant architectes remettra le prix du Développement durable choisi parmi les films présentés.

Dans le cadre de Vues d’Afrique, un colloque international abordant le thème traumatismes et cinéma réunira des sommités internationales. Trois équipes de recherche appuyées par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et le fonds Nouvelles frontières en recherche du gouvernement du Canada, quatre universités canadiennes (Toronto, McMaster, Regina et Victoria), une université internationale (King’s College London), des instituts divers, reconnus par les instances professionnelles des cinémas africains (FEPACI et FESPACO) viennent rehausser le profil du Festival de leurs expertises et leurs talents.

Les matinées Ciné-jeunesse de Vues d’Afrique, sous l’égide de la Commission canadienne pour l’UNESCO sont de retour en salle du 24 au 28 avrilavecune sélection de films destinés au jeune public du 24 au 28 avril, en collaboration avec le Centre de services scolaire de Montréal.

Des films d’animation, de fiction et des documentaires sont au programme, ponctués d’événements culturels, artistiques et de rencontres avec des professionnels du cinéma. Les projections sont suivies d’échanges et d’ateliers artistiques interactifs où tous les jeunes sont invités à participer. Des collations sont offertes à la fin de chaque session. Vues d’Afriqueoffre aussi un programme d’activités cinématographiques et d’ateliers artistiques participatifs dans les écoles du grand Montréal dont l’objectif est de cultiver le vivre ensemble et ouvrir les esprits à la découverte des cultures africaines et créoles.

Une collaboration très inspirante cette année propose la présentation d’un concert de musique classique avec le spectacle Taffot, Kakudji, Pergolèse de Galileo les 15, 16 et 18 avril prochains, respectivement à l’Église Saint-Michel Archange (Saint-Michel), l’Église Sainte-Jeanne-de-Chantal de l’Île Perrot et à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montréal.

Tout au long du festival, des soirées seront consacrées aux manifestations jumelées à Vues d’Afrique : Fespaco (Burkina Faso), Festival international de cinéma africain de Khouribga (Maroc), FIFF de Namur (Belgique), Festival international du film d’Amiens (France) et Mashariki (Rwanda).

Le Baobar est le lieu des palabres d’avant ou d’après les projections de films, des rencontres avec les invités, les cinéphiles et les amis de l’Afrique et des pays créoles. Un lieu où se produisent chaque soir des groupes musicaux différents dans une ambiance chaleureuse. Un buffet gourmand et un bar sont disponibles dans la grande salle d’exposition de la cinémathèque québécoise. L’accès est libre tous les jours de 11 h 30 à 23 h 30 en fin de semaine, les autres jours à compter de 17 h.

La vente des billets est accessible : https://vuesdafrique.org/a-vos-cartes-prets-partez/

Billet à l’unité : 10 $, Ciné-carte (4 entrées) : 32 $, CinéMax (10 entrées) : 70 $ et Laissez-passer illimité : 150 $ sauf pour les 100 premiers qui les achètent avant le 16 avril et obtiennent un tarif de 100 $.

Matériel de presse : https://drive.google.com/drive/folders/1kAF-POmfAaLmWJGWvulZPK-kz9zpMXRZ

Information et entrevues : IXION Communications, 514 495-8176, info@ixioncommunications.com