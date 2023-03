Maghreb Observateur/Vues d’Afrique (CECI) : Le CECI remettra un prix pour récompenser le meilleur film de la catégorie Agir pour l’égalité.

Le CECI est un organisme de coopération internationale qui combat la pauvreté, l’exclusion et les inégalités par des projets de développement durable en Afrique, en Asie et dans les Amériques, depuis 1958.

Fès, le 29 Mars 2023. La direction du Festival du cinéma Vues d’Afrique, nous a informé via un communiqué que le CECI s’associe au Festival international Vues d’Afrique comme partenaire officiel de sa programmation.

Communiqué :

C’est avec un plaisir renouvelé que le CECI s’associe au Festival international Vues d’Afrique comme partenaire officiel de sa programmation. À l’instar de l’édition précédente, le CECI remettra un prix pour récompenser le meilleur film de la catégorie Agir pour l’égalité. Cette catégorie vise à encourager les films illustrant les initiatives portées par des personnes luttant quotidiennement pour l’égalité dans le monde.

«Vues d’Afrique ouvre une fenêtre sur les réalités de plusieurs pays où le CECI est présent. Notre collaboration est une occasion de sensibiliser les cinéphiles montréalais aux enjeux de solidarité internationale en créant des rendez-vous qui tiennent compte de la perspective des communautés et des femmes dans ces pays», a expliqué le directeur général du CECI, Philippe Dongier. Parmi la centaine de films qui seront présentés dans le cadre de cette 39e édition, c’est une dizaine d’œuvres qui figureront dans la catégorie Agir pour l’égalité. Ce prix sera décerné par le CECI à l’un des meilleurs films de la catégorie visée et sera remis lors de la cérémonie de clôture du festival le 30 avril. Le jury sera composé de personnes engagées avec le CECI (volontaires, membres du Club des ambassadrices du CECI). En plus de comporter l’achat des droits de diffusion du film lauréat, une contribution de 1 500 $ en argent est destinée au ou à la cinéaste lauréat-e.

Dans le cadre de cette collaboration, le CECI co-organise deux activités lors du festival. Le 22 avril aura lieu une discussion qui portera sur les thèmes de l’environnement et de l’adaptation aux changements climatiques dans une perspective de genre. La seconde activité aura lieu le 25 avril et portera sur les violences basées sur le genre. Ces discussions permettront au public d’allier la parole aux actions par le biais des témoignages de plusieurs représentant-e-s du CECI, qui en tant qu’actrices et acteurs du

développement international viendront partager leurs expériences sur les enjeux de l’égalité des genres et leurs motivations à s’engager concrètement et inciter à un changement positif dans le monde.

Vous êtes tous-tes cordialement invité-e-s à ces moments d’échange sous l’angle de la

solidarité internationale.

Le prix de la catégorie Agir pour l’égalité sera remis dans le cadre de la promotion du Programme de coopération volontaire du CECI qui mobilise des Canadien-ne-s pour l’amélioration des conditions de vie de plus de 2 millions de personnes en situation de vulnérabilité, dont au moins 1,5 millions de femmes et de jeunes femmes.

Ces activités bénéficient de l’appui financier du Gouvernement du Canada.

Pour en savoir plus À Propos du CECI

Le CECI est un organisme de coopération internationale qui combat la pauvreté et l’exclusion par des projets de développement durable en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Depuis 1958, le CECI a contribué à améliorer les conditions de vie de plus de 30 millions de personnes dans une quarantaine de pays.

www.ceci.ca

Contact:

Tania Orméjuste

Directrice des communications et du développement philanthropique

tania.ormejuste@ceci.ca