جون ترافولتا زيلينسكي

Brahim Hariri

إبراهيم حريري

يحكي فيلم “ماد سيتي Mad City” للمخرج الأمريكي كوستانتينيوس غافراس والمعروف اختصارا بغوستا غافراس Costa-Gavrasقصة “بايلي وماكس براكيت” والتي أداها كل من جون ترافولتا “بايلي” و دوستان هوفمان “ماكس براكيت“

لقد تعرض “بايلي” للطرد من المتحف وحاول تهديد المديرة من أجل إرجاعه للعمل ثم ستتطور الأحداث لأخذ رهائن سيغطيها الإعلامي ” ماكس براكيت” والذي كان يتنبأ له بمستقبل زاهر لكنه فشل نتيجة لظلم ما…

من أجل تخويف المديرة سيطلق “بايلي” النار التي ستصيب حارس أمن زميل بايلي الأسود، إلا أن ذلك لن يمنع “بايلي” من كسب تعاطف البيض والسود معا لأنه يجسد القيم الأمريكية العليا أي العائلة أساساً…

فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني ممثل أيضا وهو يشترك مع جون ترافولتا في هذا المضمار. يمثل زيلينسكي )هكذا يتم توصيف الأمر( القيم الأمريكية والغربية مثل ” بايلي” والقيم التي يمثلها زيلينسكي هي قيم الحرية والديموقراطية و…

كلاهما “زيلينسكي وبايلي” سيكونان بداية أبطالا وذلك أساسا لما يمثلانه وليس لما يقومان به أو قاما به، في نظر الإعلام. لكن، في الإعلام، أنت لا يمكنك أن تثبت على صورة واحدة ويمكن أن تنتقل – على مستوى الصورة – من النقيض إلى النقيض. إن الإعلام والميديا عموما لا تهتم بالمبادئ قدر اهتمامها بالمتابعة الجماهيرية. نحن هنا أمام ديكتاتورية العدد Dictature du nombre التي تسحق كل شيء من الأغنية للفيلم للرواية للشخصيات السياسية وغيره. كل نجاح هو رهين بالعدد “الهائل” الذي حققه.

ولأننا كذلك، فإننا أمام تغير المصالح والأهواء.

انقلب السود في فيلم ” ماد سيتي (المدينة المجنونة)” ضد “بايلي” بعدما ساءت صحة حارس الأمن الأسود الذي أصيب في الطلق الناري التحذيري لبايلي. انقلب الجمهوريون في الولايات المتحدة الداعم الأساسي لزيلينسكي، ضد هذا الأخير لأسبابهم الخاصة.

رويدا رويدا، سيصبح كل من ” بايلي وماكس براكيت” في الفيلم إياه، بمثابة خونة بعدما اعتُبرا بداية في خانة الأبطال.

في واقع السياسة اليوم، نرى تبدل صورة زيلينسكي وكامل أوكرانيا من خانة الأبطال إلى خانة “لست أدري” في انتظار رميهم بالخيانة ربما في آخر الأمر. هكذا، بدأ الحديث يكبر حول فساد زيلينسكي وحاشيته بل حتى اتحاد الكرة هناك طالته تُهَم الفساد. بعد ذلك، أصبح الحديث يتمحور حول الطموحات الشريرة لزيلينسكي وللأُكْران جميعا، حيث يجسدون طموحات “السْلافيين” الغربيين بالسيطرة على روسيا واستعمالهم الغرب عموما وأمريكا خصوصا للوصول لهذا الهدف الشرير وإن كان الثمن حربا عالمية ثالثة وفناء للبشرية جمعاء.

وماذا عن غد؟ …

هناك بعض الإعياء يدب في النفوس من هذه الحرب. المظاهرات تعم شوارع أوروبا. ثمة إرادة للتخلي عن أوكرانيا لدى قطاع واسع ويتسع باستمرار من الشعوب الأوربية بل وفي أمريكا نفسها.

أما الإعلام، وهو موضوعي وموضوع كوستا غافراس في هذا الفيلم، فإنه لا يزال في الما-بين. مرة ينتقد ومرة يساند. السؤال: إلى متى؟ …

أخيرا، أود أن أقول بأن الاعتماد على ” الميديا” بكل أنواعها، غير مضمون النتائج.

متى نتخلى عن ديكتاتورية العدد؟