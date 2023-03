Chronique de Younes votre conseiller juridique

Younes Said Juriste

CHRONIQUES CONSEILS JURIDIQUES

اولا أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة جريدة مغرب اوبسيرفتور، على قبولي ضمن فريقها لفتح نافذة تطل على المشاكل القانونية للمهاجرين ولمغاربة العالم

Tout d’abord, je voudrais adresser mes remerciements à la direction du journal Maghreb Observateur, de me compter parmi son équipe, afin d’ouvrir une fenêtre sur les problèmes juridiques des immigrés et des Marocains du monde.

ان هذه النافذة القانونية، موضوعها التحسيس بمعاناة المهاجرين ومغاربة العالم الممثلة في خضوعهم لقانونين مختلفين تماما ، قانون بلد المهجر وقانون البلد الام. وما يترتب عن ذلك من مشاكل اقتصادية ، اجتماعية وثقافية

Cette fenêtre juridique aura pour objectif la sensibilisation des immigrés et des marocains du monde, au fait de leur soumission à deux lois complètement différentes, la loi du pays d’accueil et la loi du pays natale, ainsi que les problèmes économiques, sociaux et culturels qui en découlent.

نسعى من خلال فتح هذه النافذة الوقوف، على المشاكل القانونية لمغاربة العالم وللمهاجرين ومدهم بالاستشارات القانونية الموضوعية وبالحلول المناسبة

Je chercherai, en ouvrant cette fenêtre, à vous informer sur les problèmes juridiques des immigrés et des Marocains à travers le monde. Et vous apporter des conseils juridiques objectifs et des solutions adaptées.

المواضيع القانونية التي ستنطرق لها ستكون بأسلوب بسيط ومختصر كل 15 يوما، مضمونها طرح الحلول المناسبة لبعض المشاكل القانونية التي يعيشها المهاجرين ومغاربة العالم. ايمانا منا بأن المهم هو ايجاد الحلول وليس الوقوف عن المشاكل، مع التركيز عن العنصر البشري وتأثره بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. مع العلم ان افضل طريقة لتجنب الوقوع في المشاكل والبحث ذلك عن الحلول هو اعتماد مقاربات الوقاية القانونية

Tous les 15 jours, mes chroniques (conseils juridiques) , aborderont, d’une manière simple et abrégée des sujets qui vous concernent. L’ensemble des sujets seront traités sous forme de solutions à certains des problèmes juridiques vécus par les immigrés et les Marocains du monde. Je vous suggèrerai des solutions, en prenant en considération le coté humain et son impact sur votre vie sociale, économique et culturelle. Sachant que La façon la plus intelligente d’éviter d’avoir des problèmes juridiques est d’adopter une approche de prévention légale.

وختاما، لكي تنجح هذه التجربة لابد من تفاعلكم معنا، من خلال ابداء اراءكم وتدوين ملاحظاتكم

Afin que cette expérience soit enrichissante, il est primordial d’ interagir avec moi, en exprimant votre point de vue ainsi que vos expériences a travers notre portail commentaire.

Younes Said Juriste.