Maghreb Observateur/ Conseils juridiques (Youness Said): Maghreb Observateur est fier d’annoncer à ses lectrices et lecteurs que Mr Youness Said juriste à Casablanca, publiera des Chroniques en conseils juridiques adressées aux MRE.

سعيد يونس ، مغربي

Maghreb Observateur, Vendredi, 24 Mars 2023. Dans le soucis de garder la communauté Marocaine à l’étranger informés directement par un expert juridique. La direction de Maghreb Observateur est fier de vous annoncer l’arrivée de Mr Youness Said Juriste depuis bientôt 30 ans au sein de l’équipe de Maghreb Observateur. Mr Said publiera toute les deux semaines une Chronique juridique, à travers laquelle, il nous servira des conseils juridiques à propos de différents sujets concernant les MRE.

Dans un prochain communiqué, Mr Youness Said, nous dévoilera le calendrier ainsi que les multiples sujets qu’il va aborder.

Voici un bref portrait de Mr Youness Said

الإجازة في القانون الخاص من جامعة الحسن الثاني 1994

لديه خبرة واسعة في تدبير و حل المنازعات وإدارة المخاطر

منذ عام 2009، كانت مهمته مصاحبة ودعم الشركات في الاستجابة للاحتياجات القانونية ، من خلال تقديم حلول شاملة وذكية

مستشار قانوني مستقل، مختص في الحلول الذكية للمخاطر وتدبير المنازعات مع التركيز على العوامل الاقتصادية والقانونية من خلال العمل على المواضيع التالية

-الوقاية القانونية و الذكاء القانوني

-الشراكة بين القطاعين العام والخاص

-المشتريات العامة

-تخطيط المخاطر والنزاعات: حلول ذكية.

– الشركة-المخاطر: التحليل والدراسة

تجري البحوث والإجراءات في مجال المشتريات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، باستخدام المحور الاقتصادي والقانوني والتقني

والكل من خلال العمل على العنصر البشري وبيئته الاجتماعية والاقتصادية والقانونية

سعيد يونس ، مغربي

مستشار قانوني، وسيط ومحكم معتمد

مدرب مستقل وفاعل جمعوي

+212664341036

Say.younes@gmail.com