Maghreb Observateur/(Allouch): Ce Marocains qui a laissé une inoubliable et belle empreinte au Canada: Mr Mohamed Allouch une approche populaire.

Mohamed Allouch Groupe Banque Populaire

Depuis son arrivée au Canada, Allouch avait montré une approche différente pas seulement par rapport à ses prédécesseurs mais aussi par rapport à des fonctionnaires marocains à l’extérieur de leur pays. Un travail de terrain, une approche dans un but de comprendre, de saisir les problèmes et les besoins pour revenir avec des solutions ou tout simplement des complémentarités qui peuvent servir l’intérêt du Maroc et les Marocains.

Cette image était confirmée par l’arrivée a cette époque d’un Ambassadeur agissant de la même manière, d’une équipe consulaire et d’un nouveau directeur de Royal Air Maroc. Pour tout ces gens, les règles sont les règles et l’intérêt du pays, le Maroc, passe avant tout. Il est la vedette comme le disait S.E. M. Lecheheb.

L’approche Allouch avait permis la venue de ces services tant espérés par les membres de la communauté marocaine du Canada. Ceux-ci se sentaient exclus de la famille M.R.E. Auparavant, le bureau avait surtout une vocation de conseil et de développement du partenariat entre le Maroc et le Canada.

Sur le terrain, il posait des questions, il écoutait, il vérifiait, il enquêtait même. Les Marocains du Canada avait manifesté leur satisfaction soit lors du lancement soit sur les ondes de La Voix du Maghreb à Montréal ou tout simplement par des appels téléphoniques au bureau de la Banque centrale populaire à Montréal.

Cette façon de faire avait permis au siège du Groupe des Banques Populaires de cerner et de comprendre les besoins de la communauté marocaine du Canada et l’arrivée de M. Zemmama ainsi que M. Belqziz montrait jusqu’à quel point M. Allouch était l’oreille de la Banque et que la Banque Populaire ne pouvait rester immobile à la demande de ces compatriotes d’Amérique du Nord.