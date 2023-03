Vues d’Afrique/Maghreb Observateur: présente le 39 nième festival Vues d’Afrique

Unique en Amérique du nord, les Journées africaines et créoles constituent une passerelle pour l’intégration des communautés d’immigration récente. À l’image du Montréal multiethnique, les Journées favorisent un rapprochement et la découverte des autres cultures par le biais du cinéma, d’expositions et de différentes activités culturelles. Le point de départ de cette manifestation est l’action d’un groupe de gens d’image d’ici pour faire découvrir la culture de l’Afrique et des Caraïbes, cette action a permis la mise en place d’un vaste réseau d’échanges tant local, national qu’international.

N’a-t-il pas été lauréat du prix du rapprochement interculturel par le Ministère de l’immigration et des communautés culturelles en 1995. Il est aussi source par son rayonnement de retombées économiques directes ou indirectes non négligeables pour la ville de Montréal.

Ces Journées permettent à des professionnels de l’audiovisuel d’ici de travailler, parfois en tant que formateurs dans les pays africains.

Son public lui est fidèle et en constante progression, le 3/4 des personnes ne sont ni nées en Afrique ni aux Caraïbes. 47% des visiteurs sont nos voisins de Sud.

Vues d’Afrique 2023

Les Journées africaines et créoles se sont 10 jours de cinéma répartis dans plusieurs salles de cinéma, 13 journées d’activités culturelles et plusieurs lieux d’exposition. Le Salon africain et créole aura cette année plusieurs sites. Nous vous donnons rendez-vous puisque votre journal, Maghreb Observateur sera présent.

Le moteur est en quelques sorte son volet cinéma puisqu’il vous propose pendant ses dix jours environ 100 séances de projections vous présentant autour de 150 films et vidéos venant d’une quarantaine de pays tant d’Afrique que des pays créoles, des pays francophones hors de l’Afrique, de l’Amérique du Nord et du Sud et de l’Europe. Son festival de cinéma et télévision compétitif est l’un des plus importants à Montréal.

Cet événement permet une meilleure connaissance de cultures différentes et favorise une perception positive de ces communautés spécifiques. Elle permet également la valorisation d’artistes d’ici mais d’origine soit africaine ou créole.

Les jeunes ne sont pas oubliés. Le Concours Jeunes talents 2023 s’adresse aux jeunes âgés de 20 ans et moins. Son but est de stimuler d’une part les jeunes des communautés d’origine africaine et créole à prendre leur place dans la société québécoise et canadienne aux couleurs de leurs origines.

Les Journées sont reprises en partie dans une dizaine de villes à travers le Canada.

Nous couvrirons cet événement pour vous chers lecteurs. Mais nous serions aussi très heureux de vous rencontrer sur place, la réussite d’un tel événement nécessite aussi votre présence. Bon Festival!