تعلن جريدة مغرب أوبسرفاتور

لقرائها الكرام وخاصة للجالية المغربية عبر العالم، عن تقديم جديدها الثقافي والفني لموسم 2023-2024 والمتمثل في برنامج ” جسر مع ابراهيم

للتذكير، فإن جريدة مغرب أوبسرفاتور تعتبر من أولى الجرائد التي تهتم بشؤون الجالية المغربية عبر ربوع دول العالم في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وغيره. ويدخل الشأن الثقافي بكل أبعاده ضمن اهتمامات الجريدة، وذلك من أجل إعطاء الصورة الحقيقية والراقية لمغاربة العالم

برنامج “جسر مع ابراهيم” يهدف أن يكون جسرا ثقافيا وفكريا بين المثقفين المغاربة في أرض الوطن ومغاربة العالم

يسعى البرنامج للتعريف المتبادل بين المثقفين المغاربة في بقاع العالم بنظرائهم في أرض الوطن. وبالمثل، التعريف بالمثقفين المغاربة في أرض الوطن لدى الجالية المغربية عبر العالم. سيكون برنامج “جسر مع إبراهيم” وَسِيلَتهم للتعريف بإنتاجاتهم الفكرية والأدبية لدى الدياسبورا المغربية. هكذا، سيكون برنامج “جسر مع ابراهيم“، على موقع بمثابة جسر أدبي وفني بين المثقفين والأدباء والفنانين والباحثين وغيرهم من الناجحين والملهمين على مستوى العالم، وسيكون له بالتالي تأثير ووقع إيجابي على مستوى الحضور والإشعاع للثقافة المغربية

يستضيف البرنامج كل خمسة عشر يوما اسما من المهجر وفي الحلقة التالية اسما مغربيا

موعدنا مع الحلقة الأولى يوم 3 ماي 2023

البرنامج من إعداد وتقديم الزميل والكاتب ابراهيم حريري