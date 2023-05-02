برنامج جسر مع ابراهيم الحلقة 1 مع الباحث والسوسيولوجي الدكتور الهادي الهروي

يستضيف برنامج جسر مع ابراهيم في حلقته الأولى ضيفا عزيزا وباحثا كبيرا في السوسيولوجيا الدكتور الهادي الهروي

للدكتور الهادي الهروي مجموعة من الأبحاث في ميدان اشتغاله (السوسيولوجيا). في هذه الدردشة الثقافية، سنتعرف أكثر على عبد الهادي الهروي الإنسان والباحث

· بطاقة تعريفية

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:الهادي الهروي

الدكتور الهادي الهروي كاتب باحث في السوسيولوجيا والأنثربولوجيا وخبير في العلوم الاجتماعية من المغرب مهتم بقضايا الهجرة

-* أستاذ علم الاجتماع السياسي سابقا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بالرباط

ـ أستاذ الأنثربولوجيا سابقا(توثيق وأرشفة ودراسة التراث الشعبي والمخطوط بالمغرب)،بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء.

_ دراسات عليا بجامعة نانسي 2 (Nancy 2) كلية الآداب والعلوم الإنسانية نانسي فرنسا (Nancy/France)

ـ شهادة استكمال الدروس DEA تخصص النظريات السوسيولوجية سنة 1984 جامعة محمد الخامس الرباط

– دكتوراه السلك الثالث في علم اجتماع التنمية جامعة محمد الخامس الرباط

– دكتوراه في الآداب، تخصص علم الاجتماع القروي والتنمية. جامعة محمد الخامس الرباط

عضو اتحاد كتاب المغرب

* له عدة دراسات فلسفية وسوسيولوجية وفكرية وفي علوم التربية نشرت بالعديد من الصحف والمجلات المغربية

* له دراسات في سوسيولوجيا الأدب وبالضبط في النقد الأدبي في مجال الرواية والقصة نشرت في مجلات أكاديمية متخصصة

*نشر عشرات المقالات بالجرائد الوطنية

*مشارك في العديد من البرامج بالإذاعة الوطنية بالدار البيضاء والرباط وبقنوات تلفزيونية

مشارك في عدة ملتقيات ومناقشات حول قضايا فكرية ومتخصصة راهنة محليا ووطنيا

· بطاقة علمية

– مغرب أوبسرفاتور: لقد كانت لكم طيلة هذا المسار العلمي المتميز مجموعة من المؤلفات العلمية، حدثنا عن مؤلفاتك الدكتور الهروي؟

:الهادي الهروي

مؤلفاتي متنوعة الاشتغالات والاهتمامات ويقع السؤال السوسيولوجي في صلبها. والمؤلفات هي

المغرب المعاصر ورهانات المستقبل. الأوليات السوسيولوجية للتغير والتنمية بالمغرب، دراسة في نقد ثوابت التخلف ومتغيرات التنمية

Lharoui.elhadi1@gmail.comEditeur

قياسا إلى معيار الواقع، ومن زاوية البحث السوسيولوجي ومنهج تفكيكي ونقدي، يرى الباحث والعالم السوسيولوجي الهادي الهروي أن كثيرا من المفاهيم المداولة في الخطاب السوسيوسياسي والاقتصادي والثقافي في المجتمع المغربي الراهن مثل الحداثة والتحديث، العصرنة، التصنيع، التحضر، الديمقراطية، الإصلاح الإداري، العقلانية، حقوق الإنسان، العدالة، التنمية البشرية، مدونة الأسرة، المغرب الأخضر… ، تبقى مجرد فرضيات أو أوليات قابلة للاختبار والمساءلة، مثلما يبقى صدق ما تسفر عنه من نتائج رهينا بمدى ما تحدثه من تحولات جذرية وفعلية، تسمح من جهة بالرفع من وثيرة الحركية الاجتماعية، ومن جهة أخرى بتجاوز العوائق الموضوعية أو المفتعلة، واكتشاف آليات جديدة لحل رواسب “الأمس الأزلي” ، وطرائق علمية لاستئصال ورم الحاضر الموبوء وإستراتيجية فعالة لاستدماج المجتمع في بنية النمو والتطور والتقدم والحداثة…

يقع الكتاب في 290 صفحة من الحجم الكبير. مطابع امبريال، الرباط. طبعة أولى 2004

القبيلة، الإقطاع والمخزن مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 1844-1934

https://www.noor-book.com/book/review/439760# africorient@yahoo.fr

في هذا المؤلف يعود الباحث السوسيولوجي الهادي الهروي إلى فترة 19 وبداية القرن 20 ليختبر أهم الفرضيات المساهمة في سلوك الانحراف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمجتمع المغربي المعاصر الذي يبرر أنواع الوضعيات الاقتصادية والفوارق المجتمعية وأصناف الملكيات وطبيعة البورجوازيات الراهنة. لذلك فهو يستدعي استحضار شبكة من المتغيرات والدوال، ويشتغل على أهم البراديغمات المشكلة للبنيات الاجتماعية المغربية مثل: القبيلة، المخزن، الاستعمار، الزوايا، الأرض والفلاح بأشكال وظائفه، ومختلف العلاقات بينها، ويعتبر أن الأحداث الاجتماعية والسياسية والجيواستراتيجية التي طبعت المجتمع في تلك المرحلة بطابعها الخاص، كان لها بالتالي الحسم في رسم معالم الدولة بتشكيلاتها السوسيواقتصادية ونخبها. لهذا يستنطق الهادي الهروي مجمل الأحداث المؤثرة على السلوك الجمعي وعلى الثقافة بالمعنى الأنثربولوجي، ويفكك العلاقات والتحالفات والتوافقات التي يمكن أن تكون مفتاحا لتفسير الحاضر، إذ لا يمكن فهم الحاضر إلا في علاقته بماض غير قابل للاختزال أو التحريف، من حيث إنه واقع وطني مترسخ، بتراكماته الإيجابية والسلبية، في بنية اللاشعور الجمعي رغم التحولات السريعة التي يشهدها العالم

يقع الكتاب في 330 صفحة من الحجم المتوسط، منشورات إفريقيا الشرق الدار البيضاء.2004. الطبعة 2. 2010

الأسرة، المرأة والقيم. تساؤلات سوسيولوجية في قضايا المرأة

africorient@yahoo.fr

من المعلوم أنه مع تطور الوعي بأهمية حقوق الإنسان وتزايد نقد نظريات التنشئة الاجتماعية حول أدوار الجنوسة وأشكال التفاوت بين المرأة والرجل ، انكب البحث حول موضوع المرأة وتراكمت الأبحاث حول الأسرة مما أدى إلى إنتاج مسالك خصبة في هذا المجال، لكن أغلبها يختزلها في الجسد ومجمل العمليات والتغيرات التي تحدث فيه. فالخطاب الذي يروج اليوم في الساحات العمومية، والنقاش الذي يدور في رحاب المدرجات والقاعات المكيفة، والمناظرات الدائرة حول حرية المرأة والمساواة والداعية إلى عدم التمييز بين المرأة والرجل والحق في الاختيار وفي الإرث ومنجزات مدونة الأسرة والحرية في الذات والجسد ومحاربة زواج القاصرات، خطاب مغلف بكل أنواع الرياء والكذب الإيديولوجي والنفاق السياسي. إنها خطابات منمقة تدعو علنا في المحافل لتحرير المرأة وتحسين وضعية الأسرة وتعرقل في الخفاء انطلاقتها الفعلية. من هذا المنطلق، يحاول المؤلف تصحيح مسار هذا الخطاب، بحيث لا تنمية ولا تحديث ولا تحضر من دون تحديث الخطاب حول المرأة ودمقرطة الذهنيات باعتبارها سياقات مجتمعية فاعلة من جهة، ومن جهة أخرى لسد شبه الفراغ الحاصل في مجال مقاربة انحرافات سلوك المرأة والاندماج المباشر في بعض قضاياها ونقلها ورصد التحولات التي لحقت الأسرة في علاقتها بالقيم الأصيلة والدخيلة، التقليدية والحديثة. فقد نجد الكثير من الدراسات الحديثة أو المعاصرة التي تناولت الأسرة والمرأة، وضمن اتجاهات متباينة ومناهج مختلفة سواء في السوسيولوجيا الكولونيالية أو في المتن السوسيولوجي العربي، متناقضة في نقلها لصورة المرأة المغربية القروية أو المدينية. قد أخضعها البعض لمقاربة فلسفية أو أخلاقية أو تأملية أو قانونية مما يطرح مشكلة المنهجية والنظرية في مقاربة براديغم الأسرة مقاربة علمية دقيقة. من هنا يأتي كتاب “الأسرة، المرأة والقيم. تساؤلات سوسيولوجية في قضايا المرأة” لإفتحاص بعض الظواهر النسائية الدقيقة والأشد فردانية وخصوصية لوضعية المرأة المغربية، وعلاقتها بالرجل وبالآخرين وبالمجتمع. كما يكشف عن مساهمتها في التنمية المجتمعية، محاولا مقاربة إشكالية المنظورات العلائقية من خلال ثلاث زوايا:

1ـ زاوية المنظور الوظيفي، أي الوظيفة المتعددة الأوجه للمرأة انحرافها عن وظيفتها الأساسية.

زاوية منظور الصراع، وركز المؤلف هنا على نوعية العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، وهو أنواع

المقاربة التفاعلية، حيث حاول الباحث الهادي الهروي رصد علاقة المرأة بالمجتمع وبمؤسساته وتفاعلها مع قيمه وطقوسه ومع فاعليه وأنماط تفكيره. من جهة، ومن جهة أخرى مع القيم العالمية

يقع الكتاب في 160صفحة من الحجم المتوسط. مطابع إفريقيا الشرق الدار البيضاء، 2013

المغرب، من الاستبداد إلى الدولة الوطنية. دراسة في تحول المغرب القبلي وعوائق التنمية والتحديث 1844-1956

africorient@yahoo.fr

الكتاب دراسة في تحول المغرب القبلي وعوائق التنمية والتحديث. تكشف الدراسة عن تجليات الاستبداد وأقنعته في زمن المغرب الحديث، والأنماط الثقافية والسلطوية للمتلازمات الاستبدادية التي حددها المؤلف في أربعة أنواع: القائد والإقطاعي والزاوية والمستعمر. ويرى أنها بلورت أربع سلط تمفصلت مع سلطة المخزن ودفعت بالمغرب في الاتجاه المنحرف للتحديث والحداثة والديمقراطية وبناء دولة المواطنة، ودفع تماهيها وتمفصلها السلطوي بالكثير من المستبدين إلى الانصهار في رومانسية الاستقلال الصوري الباهت على حساب تشكيل جبهة وطنية من أجل الاستقلال الوطني الحق ومتطلبات الدولة الديمقراطية المغربية الحديثة. وتحت دافع جنون المال والسلطة بادر هؤلاء المستبدون إلى نصرة المستعمر والتعاطف معه بهدف مقاومة بناء دولة الحق والقانون والإبقاء على السيبة والاستبداد واختزال المغرب إلى مجرد كيان بحاجة ماسة ل” لليفياتون”. كما يبرز المؤلف نوعية العلاقات التي نسجتها الجماعات الاجتماعية ومؤسسات الدولة وزعامات المجتمع، بما فيها شبكة التناقضات بين الماهيات القبلية وقيمها الراسخة، وبين ضرورات التحولات التي فرضتها أنظمة داخلية وعناصر برانية، وفي قسم آخر، يناقش سؤال التغير الاجتماعي والعناصر الفاعلة فيه ومدى تحقق الإصلاحات وتلاؤمها والواقع المجتمعي وتطلعات المغاربة. ويحلل العوائق المعرقلة لتحولات تنموية فعلية والدوافع المحبطة لعزائم وطموح المغاربة في التحديث والحداثة والديمقراطية في زمن الطغيان والاستبداد.

يقع الكتاب في 494 صفحة من الحجم الكبير، مطابع إفريقيا الشرق، الدار البيضاء2015

كورونا فيروس. الاجتياح، أزمة الهويات وآفاق تغيير البنيات الاجتماعية دراسة في الحال والمآل

Editeur :lharoui.elhadi@gmail.com

الكتاب دراسة سوسيولوجية لجائحة كوفيد 19 ومخلفاتها. جاءت الدراسة مصرحة بأسبقية وأهمية علم الاجتماع لتناول الظاهرة، حيث أبرز نظريا مبادئ الدراسة ومنهجيتها وطبيعة الجائحة التي غزت العالم من دون دعوة. وظفت الدراسة تقنية الإحصاء على عدد من المتغيرات الخاصة بآراء مجتمع إحصائي وقع اختياره عن طريق التواصل الاجتماعي والمقابلة المباشرة. وركزت على مسوح وآراء العينة في التغير والتغيير الاجتماعين والإجابة على الإشكال فيما إذا كانت الحائحة عاملا للتغير أم لا؟ كما تمت الإجابة على عدد من الأسئلة و والارتباطات منها: الارتباط بين النشاط أو العمل والجائحة، ثم بينها وبين الدخل والحجر الصحي والارتباط بين الحياة الأسرية وطبيعة الأسرة وبينها وبين الخدمات الصحية والحالة النفسية وتجلياتها ومخلفاتها على المجتمع خصوصا بالمدن والمراكز الشبه حضرية، وواقع التعليم والترابط بين الجائحة والجريمة بالمدن بمستوياتها وأنواعها. وعلاقة الجائحة بالدين والتدين والموقف من إغلاق دور العبادة والشعائر الدينية وبأشكال التضامن الاجتماعي والمساعدات والنشاط التوزيعي لها والاستفادات منها. ثم الترابطات بين الجائحة والوظيفة الفعلية للنخب الحزبية ولمؤسسات المجتمع المدني

خطاب العلم وخطاب القدر، ومن أهم الجوانب النظرية التي تناولتها الدراسة

والزهد والتصوف، وكوفيد والأخلاق، والسياسة والانحراف والخوف والرهاب الذي أحدثته كورونا فيروس، واستفحال البيروقراطيات وأزمة الهويات وتشتتها، وكورونا فيروس بين الطبيعة والثقافة والأبعاد المختلفة للعلاقات الاجتماعية في زمن الجائحة، ومنها البعد التكميلي والبعد التراتبي والبعد الوجداني والعاطفي

إضافة الى تناول الكتاب لعدد من المقاربات وتوظيف البرديغمات السوسيولوجية والأنثربولوجية الكبرى التي سبق لها التعامل مع جوائح مماثلة. وقد تم تفريغ

استبيانات المستجوبات والمستجوبين وتحليلها وإبراز رأيهم وصياغة وجهة نظرهم في المتغيرات المقترحة صياغة مبيانية وترجمتها في مصفوفة كشفت صدق أو خطأ الارتباطات

يقع الكتاب في 214 صفحة من الحجم المتوسط، مطابع القرويين، طبعة أولى الدار البيضاء

2021

الرواية والسوسيولوجيا. مظاهر الاندماج والتفاعل نماذج لعلاقات الانتظام والتداخل

www.rwafead.com

يعتبر هذا العمل دراسة سوسيولوجية للرواية العربية والمغربية بالخصوص . فهي تكشف عن عوامل الاتصال والانفصال بين مختلف أشكال التراث الروائي العالمي (العربي، الإسلامي، الفارسي، الأنكلوسكسوني والفرنكوفوني) ومؤثرات هذه الأشكال في الرواية العربية والمغربية. وتركز على مكونات الانجذاب والتأثير والاقتباس والمحاكاة في الأعمال الروائية العربية. كما توضح معالم التقارب بين السوسيولوجيا والعمل الروائي من خلال براديغمات سوسيولوجية لها مكانتها في السرد الروائي مثل: الهجرة والاستعمار والغزو الأمريكي للعراق والدمار والمعاناة والقلق السوسيونفسية وحالات الاغتراب والبسيكوز. أو الأمراض

وتعود الدراسة إلى الكشف عن سؤال الرواية وبدايتها ومسار تاريخها وتطورها وإنجازها من طرف صفوة من الرواد الروائيين والمبدعين الحداثيين. كما تحلل أثر العولمة على الرواية ومؤثرات الحداثة من خلال تشاكل السوسيولوجيا والرواية، وربطها بالأزمنة أو التحقيب الروائي المغربي وفي إطار نمذجة وصنافية التداخل بين السوسيولوجيا والعمل الروائي، اقترحت الدراسة أربع إبداعات لمبدعين شباب تضمنت أعمالهم أبعاد فلسفية وسوسيولوجية وأنثربولوجية وإثنوغرافية وسياسية وأحداث تاريخية رأى المؤلف أنها جديرة بالتحليل والتجدير البيداغوجي لكونها رصدت واقعا مغربيا يفرض نفسه للكشف عن ذاته وإشعار المتلقي بالوعي به كحقيقة أصيلة

ولم يفت الكاتب التحدث عن التجربة الروائية النسائية واستجلاء ما رصدته من قضايا فلسفية خاصة بالنوع(الجوندر)، وأخرى متعلقة بسؤال الوطن والمواطنة وبوضعية التهميش النسوي الاجتماعي

وغياب العدالة والانحراف وللمقارنة بين الأدب النسائي الغربي والمغربي، كشفت الدراسة عن أوجه التلاقي بينهما في وحدة الألم والمعاناة عند ما سماه الكاتب أميرات الألم في النمطين السوسيوثقافيين المتقابلين، مستحضرا نماذج من الأدب النسائي المغربي لمبدعات حظيت أعمالهن بمستوى روائي وطني ولما لا عالمي

يقع هذا الكتاب في 395 صفحة من الحجم الكبير. مؤسسة روافد للنشر والتوزيع، القاهرة 2022

· القضايا موضوع الاهتمام

مغرب أوبسرفاتور: ماهي القضايا التي تطرحها للنقاش في مؤلفاتك؟

الهادي الهروي:

يناقش عالم الاجتماع الدكتور الهادي الهروي مجموعة من القضايا السوسيولوجية والأنثربولوجية وبالخصوص قضايا علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع اليومي. ومن أبرز ما يطرحه في كتبه إشكالية السلطة والمجتمع، وقضايا التخلف والتنمية والتبعية والتفكك والعنف والاستبداد، وإشكالية الهجرة ومشاكل مهاجري الشتات المغاربة بدول العالم، وقضايا الدين والمجتمع ومشاكل النمو الاقتصادي والتغير الثقافي وتحليل مفاهيم الثقافة والجندر (النوع) والأنساق الحزبية وآليات الانتقال الديمقراطي والتحديث والعقلنة وعوائق التنمية والتطور، وقضايا أخرى راهنة خاصة بوضعية العالم العربي من منظور سوسيولوجي وأنثربولوجي في علاقته بالغرب وبالعولمة والحداثة

· مشاريعك المستقبلية

– مغرب أوبسرفاتور: ماهي المشارع التي تشتغل عليها حاليا؟

:الهادي الهروي

– الاشتغال مع فريق باحثين حول إعداد موسوعة للتعريف بالمغرب في الخارج

– إعداد دراسة حول آليات اندماج مهاجري المغرب في بلدان المهجر

– إعداد كتاب حول أدب الرحلة (تجربة خاصة: 120 يوما في مجتمعات جنوب شرق آسيا)

· كلمة أخيرة

– مغرب أوبسرفاتور: دكتور الهروي، كلمة أخيرة من فضلك لجمهور الجريدة.

:الهادي الهروي

أتمنى لمغاربة الشتات في كل دول العالم الصحة والسعادة والهناء وأن يكونوا أحسن سفراء يمثلون الوطن ويدافعون عليه بعيدا عن الاعتبارات الإيديولوجية. كما أتمنى لجاليتنا وجمعيتها بكندا الازدهار

والتقدم والمساهمة في مشاريع التنمية بالبلاد والمجلة الالكترونية (maghreb-observateur) التألق والنجاح ولبرنامجها التعريفي “جسر” مع الأستاذ إبراهيم حريري النجاح والتوفيق.

للاتصال مع الدكتور الهادي الهروي: Lharoui.elhadi1gmail.com

أو عبر الهاتف: +212664022093