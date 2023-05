du 39e Festival International de cinéma Vues d’Afrique a dévoilé les lauréats et mentions de sa compétition

présenté par Québecor

Montréal, le 30 avril 2023. Le 39e festival international de cinéma Vues d’Afrique a dévoilé les lauréats et mentions de sa compétition lors d’une cérémonie de clôture qui s’est déroulée à la Cinémathèque québécoise en présence de nombreuses personnalités et d’invités. La troupe haïtienne La traversée a offert une prestation sur place et les films lauréats des prix de meilleur film de fiction et meilleur documentaire ont été projetés par la suite.

Devant une salle remplie à capacité le festival a eu le privilège de pouvoir remettre au grand cinéaste Souleymane Cissé, un prix hommage pour l’ensemble de sa carrière lors de la soirée d’ouverture sous la présidence de madame Fatima Braoulé Meïté, ambassadrice du Malii au Canada. Vues d’Afrique a bénéficié d’une visibilité accrue grâce à la collaboration des Cinémas Guzzo où se sont déroulées, hormis la soirée d’ouverture, la présentation en première américaine du film tunisien La fuite de Ghazi Zagbhbani en présence du réalisateur. Au Baobar, toujours fort fréquenté, un défilé de mode mettant en valeur la Nouvelle route du coton issue du Mali et de nombreux concerts ont émaillé les jours du festival qui a consacré des soirées spéciales accompagnées par des spectacles à des pays tels l’Algérie, le Mali, le Burkina Faso, Haïti, le Maroc. Un panel traitant du thème « Traumatismes et cinéma » dont l’objectif d’utiliser le cinéma comme moyen de sensibilisation et d’accompagnement des réalisateurs dans la sensibilisation à travers la diffusion de leurs œuvres a réuni des personnalités de renom. Vues d’Afrique s’est également associé au Jour de la terre en organisant une rencontre pour favoriser les initiatives de tournages au sujet du développement durable. À la mairie de Montréal, une cérémonie a formalisé le jumelage de Vues d’Afrique avec le festival de Cinéma africain de Kigali. Un colloque universitaire s’est penché sur la question de la décolonisation des festivals. TV5 Québec-Canada a offert une soirée consacrée à la série Elles animée par la rappeuse Sarahmée. L’ensemble des activités du festival a permis de rejoindre un public toujours fidèle et nombreux, sans omettre les plus jeunes pour lesquels les Matinées-jeunesse sont un rendez-vous chaque année. Fort de ce succès, Vues d’Afrique annonce que le 40e festival se déroulera du 11 au 21 avril 2024.

Voici le palmarès :

Prix Agir pour l’égalité remis par le CECI

Elles de Sabrina Hammoum

Prix du développement durable – décerné par Smith Vigeant, architectes Sipromad

du 39e Festival International de cinéma Vues d’Afrique

Ya la Terre de Nadine Ostobogo

Prix droits de la personne – décerné par le CIDIHCA

L’envoyée de Dieu de Amina Abdoulaye Mamani

Mentions spéciales :

Pierre par pierre d’Elisabeth-Ann Gimber, Mark Morgenstern et Robert Newton

Rebeuss, chambre 11 de Mame Woury Thioubou

Prix regards d’ici – attribué par Studios MELS

Simo d’Aziz Zoromba

Mentions spéciales :

Pas de fantôme à la morgue de Marylin Cooke

Nid d’oiseau de Nadia Louis-Desmarchais

Prix animation – remis par le Regroupement général des Sénégalais du Canada

Nayola de José Miguel Ribeiro

Mentions spéciales :

Entre Paya et Koulou de Dramane Minta

La vie en prose de Cidic Frank Mboumi Kokmegne

Prix Web et séries TV – décerné par le Rassemblement général des Sénégalais du Canada

De plus en plus loin d’Hervé Éric Lengani et Fabien Dao

Mentions spéciales :

Le futur est à nous / Akwaba de Samantha Biffot

Ô Batanga d’Alex Ogou

Prix Regards sur la relève – décerné par l’Arbre du voyageur – service d’insertion et d’intégration des Antillais du Canada

Le botaniste de Floriane Zoundi

Mention spéciale : Manipulation d’Assita Soma

Prix du moyen et court métrage sélection internationale documentaire

décerné par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

Rebeuss, chambre 11 de Mame Woury Thioubou

Mention spéciale :

Mamody, le dernier creuseur de baobabs de Cyrille Cornu

Prix du long métrage sélection internationale documentaire

décerné par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon d’Arnold Antonin

Mention spéciale :

I am chance de Marc-Henri Wajnberg

Prix du meilleur acteur

offert par le Centre culturel Marocain de Montréal et Maghreb Observateur valorise le prix par un portrait

Younes Bouab dans le rôle de Hakim du film Le mont Moussa de Driss Mrini

Mentions spéciales :

Abdenbi El Beniwi dans le rôle de Marouane du film Le mont Moussa

Gustave Songho dans le rôle de Bayo du film Sadrack

Edouard Galaor dans le rôle de Wilson du film La course de Phaéton

Prix de la meilleure actrice –

offert par le Centre culturel Marocain de Montréal et Maghreb Observateur valorise le prix par un portrait

Lyna Khoudri dans le rôle de Houria du film Houria de Mounia Meddour

Mentions spéciales :

Abdenbi El Beniwi dans le rôle de Marouane du film Le mont Moussa

Fatma Oussaifi dans le rôle de Fatma du film Ashkal de Youssef Chebbi

Nguissali Barry dans le rôle de Awa du film Xalé

Salamatou Hassene dans le rôle de Fatima dans L’envoyée de Dieu de Amina Abdoulaye Mamani

Prix Music Beer de la meilleure musique de film

Yasmine Meddour et Maxence Dussere pour Houria de Mounia Meddour

Prix du moyen, court métrage, sélection internationale fiction – décerné par l’OIF

L’envoyée de Dieu de Amina Abdoulaye Mamani

Mentions spéciales :

Aide moi maman de Diane Jesuton Cakpo

Tales of the accidental City de Maimouna Jallow

La course de Paheton d’Aurélie Filain

Prix du long métrage, sélection internationale fiction – décerné par l’OIF

Le mont Moussa de Driss Mrini

Mentions spéciales :

Houria de Mounia Meddour

Xalé de Moussa Sene Absa

Vues d’Afrique décerne un Prix spécial à Cécile Allegra pour son œuvre présentée lors de cette 39e édition :

Le Chant des vivants (2022), Lybie, anatomie d’un crime (2018) et Voyage en Barbarie (2014)

-30-

Information : IXION Communications, 514 495-8176, info@ixioncommunications.com

