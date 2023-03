Maghreb Observateur/Immigration Canada: Les ressortissants étrangers dont le permis de travail postdiplôme a expiré ou est arrivé à expiration pourront travailler au Canada plus longtemps

Canada Visa in passport. USA immigration Visa for Canada citizens focusing on word VISA. Travel Canada visa in national identification close-up,3D rendering. Canada multi entrance in passport

Les ressortissants étrangers dont le permis de travail postdiplôme a expiré ou est arrivé à expiration pourront travailler au Canada plus longtemps

17 mars 2023 – Toronto – Les employeurs sont confrontés à des difficultés sans précédent pour trouver et conserver les travailleurs dont ils ont besoin en cette période de reprise économique et de croissance.

L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd’hui que les diplômés étrangers d’une institution canadienne dont le permis de travail postdiplôme (PTPD) a expiré ou arrive à expiration pourront bénéficier d’un permis de travail supplémentaire ou prolongé afin de rester plus longtemps et d’acquérir une expérience d travail supplémentaire pendant une période pouvant aller jusqu’à 18 mois. Le programme PTPD permet aux diplômés étrangers d’une institution canadienne d’obtenir un permis de travail ouvert en vue d’acquérir une expérience de travail enrichissante au Canada.

À partir du 6 avril 2023, ces mesures permettront aux détenteurs d’un PTPD qui souhaitent rester plus longtemps d’opter pour un processus de facilitation afin de prolonger leur permis de travail et permettront au Canada de retenir les talents hautement qualifiés.

Les ressortissants étrangers dont le PTPD a déjà expiré en 2023 et ceux qui étaient admissibles à la mesure de facilitation du PTPD de 2022 auront également la possibilité de demander un permis de travail supplémentaire de 18 mois. Les personnes dont le permis de travail a expiré pourront rétablir leur statut, même si elles ont dépassé la période de rétablissement de 90 jours, et recevront une autorisation de travail provisoire en attendant le traitement de leur nouvelle demande de permis de travail.

Les diplômés étrangers talentueux et qualifiés jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre au Canada, et ceux ayant un permis de travail postdiplôme dont la date d’expiration approche sont déjà bien intégrés au marché du travail canadien et travaillent dans des industries clés à l’échelle du pays. Le permis de travail supplémentaire permettra aux demandeurs admissibles de continuer à contribuer à l’économie canadienne tout en acquérant une expérience de travail précieuse et en se préparant à la possibilité de demander la résidence permanente.

Citations

« Nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons afin d’aider les employeurs qui continuent à avoir des difficultés à recruter les travailleurs dont ils ont besoin pour croître. Parallèlement, nous accordons aux diplômés étrangers d’une institution canadienne dont le permis de travail arrive à expiration ou a expiré un peu plus de temps pour rester au Canada afin d’acquérir une expérience de travail précieuse et de se qualifier éventuellement pour devenir résident permanent. » – L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref