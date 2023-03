Maghreb Observateur/ h264 annonce la sortie en salle du film Fragile de Emma Benestan en salle le 28 avril

Fragile de Emma Benestan

en salle le 28 avril

Maghreb Observateur, Montréal, le 22 mars 2023. h264 est très heureuse d’annoncer la sortie en salle de Fragile premier long métrage réalisé par la cinéaste franco-algérienne Emma Benestan. Ce long métrage constitue la première acquisition internationale du distributeur et met en vedette un groupe d’interprètes émergents, Tiphaine Daviot, Raphaël Quénard, Bilele Chegrani, Tassadit Mandi, Diong Keba Tacu, Guillermo Guiz et Samira Sedira.

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres, il connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour demander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à tout pour l’aider à sortir la tête hors de l’eau.

« Mon film met en scène une comédie romantique où tout le monde n’est pas blanc, hétéro et cherche à se marier. Je voulais rendre hommage aux grandes comédies romantiques qui ont bercé mon parcours cinématographique, mais aussi montrer ces jeunes hommes différemment. Az est loin d’être le modèle de virilité attendu. C’est surtout quelqu’un de fragile. » Emma Benestan.

Fragile (Hard Shell, Soft Shell) connaît d’abord une sortie en France à l’été 2021, puis en Suisse, Belgique et Allemagne au cours des derniers mois. « Nous avons découvert Emma Benestan en 2017 à la suite de la sélection de son court métrage Goût bacon au Festival Plein(s) Écran(s) fondé par Jean-Christophe J. Lamontagne, président de h264.Suivant son travail depuis, nous nous sommes intéressé·es au tournage de son premier long métrage et sommes donc ravi·es qu’il prenne l’affiche au Canada. La comédie romantique rafraîchissante qu’est Fragile bouleverse brillamment les codes du genre. Comme première acquisition internationale, nous n’aurions pu espérer mieux », évoque Stéphanie Demers, vice-présidente de la distribution chez h264.

Après des études à la Fémis en montage, Emma Benestan réalise plusieurs courts métrages : Un monde sans bête, Goût bacon (présélectionné pour le César du meilleur court métrage) et Belle gueule. En 2013, elle participe au montage de La vie d’Adèle (Palme d’or de Cannes) et, cinq ans plus tard, à celui de Mektoub, My Love, deux films d’Abdellatif Kechiche. Scénariste de la fiction radiophonique Petite sauvage enregistrée à la Maison de la radio en 2017, elle reçoit le prix du public au festival Premiers plans d’Angers la même année. Elle coscénarise également plusieurs courts métrages dont Haut les cœurs présenté en compétition au festival de Cannes de 2021. Fragile est son premier long métrage.

Bande annonce: https://vimeo.com/807612053

À propos de h264 :

h264 est un studio de distribution, qui accompagne les cinéastes et les artisans dans la distribution de court métrage, de long métrage, d’agrégation et de découvrabilité. h264 a distribué plusieurs films à succès dont deux films nommés aux Oscars®. h264 a la volonté d’accompagner un nombre limité de films par année, en élaborant des stratégies innovantes et adaptées à chaque film, et ce, du scénario à sa mise en marché numérique.

