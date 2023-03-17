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تضامن الثلاثي بن علي، بنطالب، ناتالي في زمن كورونا من دعم أرامل وأطفال الجبال إلى التشجيع على القراءة واقتناء الكتاب

17 mars 2023
Maghreb Observateur
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في إطار المبادرة التضامنية لفرقة مسرح سيدي يحيى الغرب وشبكة المقاهي الثقافية بالمغرب “تحت شعار “قرا كتابك وبقى فدارك”، وبتنسيق مع الفنان سعد بن طالب والفنانة ناتالي أشانتر (Nathalie Achaintre) اقتنى السيد فهد إدريس بن علي 100 نسخة من كتابي “طعنات في ظهر الهواء” و”رماد اليقين”، تم تخصيص مداخيلهما لمساعدة أسر أكثر احتياجا بمدينة سيدي يحيى الغرب في ظروف جائحة كورونا كأسر لم تستفد من الدعم العمومي.

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ويقوم الثلاثي (بن علي، بنطالب، ناتالي) طيلة السنة بالعديد من المبادرات الثقافية والاجتماعية تستهدف على الخصوص سكان المناطق الجبلية تضمنت عشرات الورشات الفنية والبيداغوجية لأطفال هذه المناطق (مابين 2 إلى 6 سنوات)، بالإضافة إلى توفير الغداء للارامل بمنطقة ايت بوكماز والريف والجنوب المغربي، تضمنت أيضا  اقتناء أدوية لوصفات طبية، ومساعدة معاقين من ضمنهم أطفال في سن التمدرس من بينها تركيب ساق آلية لتلميذة لمساعدتها  على المشي إلى الثانوية لإكمال دراستها بعد أن بترت ساقها جراء مرض، وتوفير آلتين للسمع لبنت صم بكم. كما نسق الثلاثي مع أطباء فرنسيين لمساعدة المغاربة المحجورين في فرنسا بسبب الوباء بإجراءات و نصائح صحية.

Source : https://culturedumaroc.com/articles9308.html

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Vues d'Afrique