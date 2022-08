Vidéo. BANK OF AFRICA chouchoute nos MRE

PARTAGER

Après deux ans de pandémie, les Marocains résidents à l’étranger célèbrent leur grand retour cette année au pays. A cette occasion, BANK OF AFRICA a déroulé cet été le tapis rouge pour les MRE en leur réservant un accueil spécial au sein de ses agences et en proposant des offres dédiées.

Cet été, la banque a lancé l’opération «Welcome Days» et mis en place un dispositif d’accueil au niveau des agences au Maroc permettant de servir les MRE dans les meilleures conditions. Ainsi, en pénétrant dans les agences dédiées de BANK OF AFRICA, nos compatriotes résident à l’étranger seront accueillis dans la grande tradition marocaine avec thé et petits gâteaux.

La banque est en effet aux petits soins avec notre communauté de l’étranger, et mobilise ses conseillers. Objectif : détailler toutes les offres de produits et services technologiques visant à renforcer les liens avec cette clientèle et l’accompagner durant son séjour au royaume, et ce, dès leur arrivée au niveau des ports et aéroports au Maroc et en Espagne.

Ainsi, des actions d’accompagnement seront menées à destination des MRE porteurs de projets au Maroc et désirant investir au pays. Dans ce sens, la banque a prévu d’organiser une série de séminaires dans plusieurs régions au Maroc animés par des experts et des représentants des différents organismes régionaux et de la banque pour présenter les opportunités d’investissement dans chaque région ainsi que les mécanismes d’appui et d’accompagnement mis à leur disposition.

Des rencontres BtoB sont également organisées en marge des séminaires d’Investissement, pour développer des opportunités d’affaires et des partenariats. La banque propose également pour ceux qui le désirent des solutions de financement adossées au fonds MDM Invest bénéficiant de la subvention étatique.

Pour toucher plus de monde, ces séminaires seront diffusés en direct sur les ondes de MFM, dans le cadre de l’émission radio interactive « Al Moukawil » avec la présence de différents experts métiers pour répondre en direct aux interventions et aux appels des porteurs de projets.

Par ailleurs, la banque a lancé une offre diversifiée et complète à destination des Marocains Résidents à l’étranger.

Des services technologiques

– «Agence Directe» pour ouvrir son compte à distance et 24/7, via ordinateur, tablette ou Smartphone. Cette plateforme offre également la possibilité de discuter à tout moment avec un conseiller via le chat ou le téléphone.

– L’application «BMCE Direct» complète les services de l’agence directe en offrant des fonctionnalités pour gérer les comptes en ligne et effectuer des transactions bancaires.

– L’application «Daba Transfer» pour transférer gratuitement l’argent vers le Maroc et en quelques clics, sans se déplacer.

– Le Centre de Relation Clientèle «Ligne Directe» assiste les clients dans leur utilisation des services technologiques. Des conseillers CRC dédiés sont joignables par tous les canaux pour répondre, en 7 langues, aux différentes requêtes des clients et voire même effectuer des simulations et des souscriptions de produits.

Des produits sur mesure, des offres promotionnelles et un large réseau au Maroc et à l’Etranger

– «Pack First» gratuit pendant 12 mois et offrant plusieurs services et prestations.

– Un « Taux de change » compétitif avec une exonération de la commission pour toutes les opérations de change versées sur le compte en été.

– «Assistance Salama», une formule d’assistance complète qui garantit à toute la famille une prise en charge dans le monde entier 24/7.

– Le crédit immobilier avec les offres «Damane Assakane» et «Salaf Dari» pour bénéficier de formules de financement sur mesure à taux préférentiel sans frais de dossier ni frais d’expertise.

– Un réseau étendu et dédié de près de 700 agences au Maroc et 2.000 points de vente à l’international ainsi qu’une filiale dédiée aux MRE en Europe «BMCE EuroServices».