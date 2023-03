« C’est normal de perdre sa mémoire en vieillissant. » C’est peut-être une pensée qui vous revient lorsque vous avez l’impression de chercher vos mots, ou d’oublier ce que vous étiez allé chercher dans l’autre pièce. Saviez-vous que non seulement le nombre de cas d’Alzheimer augmente de manière exponentielle, mais également le diagnostic se fait de plus en plus jeune ?



J’ai été tristement surprise de découvrir la statistique suivante récemment partagée par le Dr. Bredesen: selon certaines études, l’âge moyen d’une personne atteinte d’une certaine forme de démence aux États-Unis est de 49 ans1. Vous avez bien lu… 49! C’est mon âge. Heureusement je ne fais pas partie de cette statistique et je compte bien y rester en mettant toutes les chances de mon côté pour préserver mon cerveau actif et en forme.



Même en prenant cette statistique avec un certain recul, il reste que c’est une tendance pour le moins préoccupante. Et pourtant, il y a plusieurs actions que l’on peut mettre en place afin de faire une différence sur notre mémoire. Vous êtes curieux-se d’en savoir plus? Je vous invite à mon prochain défi 7 jours gratuit du 25 au 31 mars prochain à 10h30 heure de Montréal «Stimuler sa mémoire…et arrêter de chercher ses mots» . Durant ces 7 jours, nous allons regarder en détail ce que nous pouvons faire pour préserver notre cerveau actif et en forme :

Jour 1 : Oui, il y a quelque chose à faire !

Jour 2 : Stimulez votre mémoire avec la méthode mémoire-espoir

Jour 3 : Identifiez vos facteurs de risque

Jour 4 : Nourrissez votre cerveau avec 5 superaliments

Jour 5 : Retirez 5 démentogènes courants

Jour 6 : Évitez les principaux pièges de non-succès Jour 7 : Intégrez les 7 actions clés sans abandonner

Plus de 1500 personnes ont déjà participé aux premières éditions. Si vous ne pouvez pas assister en direct, l’événement sera enregistré et disponible en réécoute durant 7 jours.