Canada/censure Journée mondiale contre la censure sur internet

Journée mondiale contre la censure sur internet « Le combat est loin d’être terminé », estime la FPJQ Le président de la FPJQ, Michaël Nguyen (photo), considère que la censure en ligne est un phénomène mondial et que les géants du Web n’ont aucun intérêt financier à combattre la désinformation en ligne. « Le modèle des réseaux sociaux ouvre la porte à ces excès.



Ce n’est plus la vérité qui compte, c’est l’émotion. Peu importe ce qu’on dit, tant que ça génère de l’émotion, ça génère des revenus pour les géants du numérique. Si ces superpuissances, qui sont plus riches que la majorité des états, ne veulent pas régler le problème, peut-être qu’il serait temps de les forcer à le faire. » Le président a été interrogé à LCN, dimanche dernier, dans le cadre de la Journée mondiale contre la censure sur internet, une initiative de Reporters sans frontière (RSF). « Un récent sondage montre que 60% des journalistes ont vécu du harcèlement en ligne, et on l’entend parmi les journalistes du Québec. À force de se faire écœurer, ça leur donne peut-être moins envie.



Ils s’autocensurent d’une certaine façon parce qu’ils n’ont pas à subir toutes les attaques qui surviennent en ligne. » Après les menaces et les tests de Google pour bloquer l’accès aux contenus d’actualité sur son moteur de recherche, la maison-mère de Facebook et Instagram, Meta, embarque à son tour dans la valse de l’intimidation.



La compagnie américaine a avisé qu’elle pourrait retirer les articles de nouvelles de ses plateformes, si le gouvernement canadien va de l’avant avec le projet de loi C-18. Cette législation prévoit la négociation de redevances aux entreprises de presse pour le partage de leurs contenus d’actualité. « On voit que le combat est loin d’être terminé, a affirmé avec désolation M. Nguyen. C’est un dangereux précédent pour la démocratie parce qu’on peut voir que la recherche aveugle du profit est plus importante qu’une saine démocratie où les gens sont informés. » (Photo d’archives de la FPJQ : crédit Josie Desmarais)



VISIONNER L’ENTREVUE COMPLÈTE